Dít staat Willem-Alexander en Máxima te wachten in de VS

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen maandag aan een driedaags werkbezoek aan de Verenigde Staten. Het koningspaar reist van 13 tot en met 15 april naar Philadelphia, Washington D.C. en Miami. Weekend zet op een rij wat hen tijdens deze drukke reis allemaal te wachten staat.

Het bezoek staat in het teken van de sterke band tussen Nederland en de VS, met aandacht voor onder meer economie, innovatie, gezondheidszorg, technologie, water en cultuur. Ook de historische relatie tussen beide landen speelt een belangrijke rol, nu de Verenigde Staten stilstaan bij 250 jaar onafhankelijkheid.

Philadelphia: geschiedenis, zorg en sport

De reis begint in Philadelphia, waar het koningspaar wordt ontvangen door de gouverneur van Pennsylvania. Op het programma staan onder meer bezoeken aan Independence Hall en de Liberty Bell, twee iconische plekken uit de Amerikaanse geschiedenis. Daarnaast ontmoeten Willem-Alexander en Máxima vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de zorgsector. Ook brengen ze een wijkbezoek en een bezoek aan de Philadelphia Eagles.

Washington D.C.: netwerken en Witte Huis

In Washington D.C. wordt het koningspaar begeleid door minister-president Rob Jetten. Daar wonen Willem-Alexander en Máxima onder meer een netwerkbijeenkomst bij met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de cultuursector en de Amerikaanse overheid. De koning houdt daar ook een toespraak. Daarnaast staat in Washington een diner en overnachting in het Witte Huis op het programma, op uitnodiging van president Donald Trump. Volgens berichtgeving gaat het om een tegenuitnodiging, nadat Trump eerder tijdens de NAVO-top op Paleis Huis ten Bosch verbleef.

Lees ook: Koningspaar aangekomen in Philadelphia voor werkbezoek aan VS

Miami: Caribische banden en waterbeheer

Het laatste deel van de reis speelt zich af in Miami. Daar ligt de nadruk op handel, logistiek, klimaat en de band met het Caribische deel van het Koninkrijk. Zo ontmoet het koningspaar studenten uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten, bezoeken Willem-Alexander en Máxima een basisschool met aandacht voor kunst en Caribische invloeden en spreken zij met bestuurders en ondernemers over investeringen en werkgelegenheid. Ook staat een bezoek aan een onderzoeksinstituut op het programma, waar wordt gekeken naar klimaat en waterbeheer; thema’s waarin Nederland en Florida veel kennis uitwisselen. De reis wordt afgesloten met een bezoek aan het Freedom Tower Museum en een netwerkreceptie.

Lees ook: Koningspaar naar VS mét diner en overnachting bij Trump

Sterke band met Amerika

Volgens de Rijksoverheid moet het werkbezoek bijdragen aan het verder verdiepen van de relatie tussen Nederland, Europa en de Verenigde Staten. Daarmee is het niet alleen een symbolische reis, maar vooral ook een inhoudelijk bezoek vol economische en diplomatieke gesprekken.

Via: Royalty-Online