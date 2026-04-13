Koningspaar aangekomen in Philadelphia voor werkbezoek aan VS

Koningspaar Aangekomen In Philadelphia Voor Werkbezoek

Tekst: Denise Delgado

13/04/2026

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn in Philadelphia aangekomen voor hun driedaagse werkbezoek aan de Verenigde Staten. Het bezoek voert het koningspaar van 13 tot en met 15 april langs Philadelphia, Washington D.C. en Miami.

Sterke band

Het werkbezoek staat in het teken van de sterke band tussen Nederland en de Verenigde Staten. ‘Het werkbezoek onderstreept de economische betrekkingen met de staten Pennsylvania, Washington D.C. en Florida,’ klinkt het onder de video op het officiële Instagram-account van het koningspaar. Volgens de aankondiging draait de reis onder meer om het versterken van de economische samenwerking en de historische relaties tussen beide landen.

Maandag begint het programma in Philadelphia. Daarna reist het koningspaar door naar Washington D.C. en vervolgens naar Miami. Het Koninklijk Huis maakte eerder al bekend dat het om een werkbezoek gaat met een inhoudelijk programma in alle drie de steden.

