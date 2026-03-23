Koning Ontvangt Trump Op Audientie Willem-Alexander Maxima

Koningspaar heeft volgens Amerikaanse ambassadeur ‘goede band’ met Trump

Tekst: Denise Delgado

23/03/2026

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben tijdens het verblijf van de Amerikaanse president Donald Trump vorig jaar op Paleis Huis ten Bosch een ‘goede band’ met hem opgebouwd. Dat zei de Amerikaanse ambassadeur Joseph Popolo in het programma ‘WNL Op Zondag’.

Overnachting in het Witte Huis

Volgens Popolo kunnen Trump, het koningspaar en de Amerikaanse first lady het goed met elkaar vinden. In dat licht noemt hij het logisch dat Willem-Alexander en Máxima volgende maand tijdens hun bezoek aan de Verenigde Staten in het Witte Huis zullen overnachten. “Nu is het onze beurt om iets terug te doen”, aldus de ambassadeur.

Eerder deze week werd bekend dat het Nederlandse koningspaar tijdens het bezoek aan de VS niet alleen met Trump zal dineren, maar ook in het Witte Huis zal blijven slapen.

Willem-Alexander en Máxima brengen volgende maand een driedaags bezoek aan de Verenigde Staten. Behalve Washington staan ook Philadelphia en Miami op het programma.

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

