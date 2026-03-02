Zó eindigt Winter Vol Liefde voor Monique

Na weken vol dates, eerste vlinders en afscheidsscènes valt in de slotaflevering van ‘Winter Vol Liefde’ eindelijk de beslissing: Monique kiest ervoor om haar avontuur voort te zetten met Peter.

Let op: Dit artikel bevat spoilers!

Eén kandidaat blijft over

Edwin, Willem, Freddy, Wim en Harm moesten uiteindelijk één voor één vertrekken, waardoor Peter als serieuze kandidaat overbleef. Vanaf zijn aankomst in het Zwitserse Arzier was er meteen een klik. Die band werd gedurende het verblijf alleen maar sterker.

Volgens het programma werd de situatie zelfs zo duidelijk, dat Wim en Harm besloten een stap terug te doen toen bleek dat Monique en Peter al hadden gezoend. Voor hen was dat het teken dat Moniques keuze in feite al gemaakt was.

Rots in de branding

Monique kijkt positief terug op haar avontuur. “Het was gewoon een fantastische tijd.” Tegelijk geeft ze aan dat de constante aanwezigheid van meerdere mannen in huis soms benauwend voelde. Juist bij Peter vond ze de rust die ze zocht: “Peter heeft gewoon heel veel positieve energie. Het is een hele kalme man en ik heb meerdere malen gezegd: ‘Je bent de rots in de branding.’”

De twee nemen bewust de tijd om te ontdekken of hun klik ook buiten de camera’s standhoudt. Peter blijft voorlopig in Zwitserland om de relatie verder te verdiepen, terwijl er ook een bezoek van Monique aan Nederland op de planning staat.

De reünie-aflevering is donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4. Wie eerder wil kijken, kan vanaf woensdag 22.00 uur terecht op Videoland.

