Ontbijt vol spanning: kijkers verdeeld over Peters grens bij Harm in Winter Vol Liefde

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een ongemakkelijk gesprek aan de ontbijttafel zet Winter Vol Liefde op scherp. Peter spreekt Harm aan op diens aanwezigheid zodra hij is aangeschoven bij Monique. Het moment levert een mix aan reacties op social media op.

Harm arriveerde op de fiets en ging vol energie van start, maar dat viel bij Peter verkeerd. Hij besluit de volgende ochtend het onderwerp op tafel te leggen, waar Monique en een derde concurrent ook bij zitten. Winter Vol Liefde-kijkers vinden daar iets van.

Lees ook: Geruchten en kritische kijkers over Gilbert in Winter Vol Liefde

Aan tafel: meteen to the point

Peter kiest voor een directe aanpak en legt zijn gevoel bloot: ‘Jij kwam gisteren en je bent best wel aanwezig. Ik ga het niet de Harm-show noemen, want dat zou heel flauw zijn, en het zegt ook niets over jou, maar het gaat om hoe ik me daarbij voel.’ Vervolgens draait hij zich naar Monique: ‘Ik kom hier voor jou en ik kom niet voor de Harm-show.’ Daarna volgt de nuancering richting zijn concurrent: ‘Door jouw komst is het wel druk geworden. Jij bent druk. Ik hou daarvan, vind ik leuk, maar nu even niet.’

Tekst gaat verder onder post.

"Ik wil het niet de Harm-show noemen maar ik heb geen zin in de Harm-show"



Peter noemt het 2x de Harm-show en denkt het toch bij zichzelf te houden.#wintervolliefde — Berry van den Bos (@berrybos) February 17, 2026

Waarom Peter afhaakt

Eerder liet Peter al weten moeite te hebben met de dynamiek sinds Harms entree. Buiten het huis klinkt zijn boodschap helder: ‘Ik neem het hem niet kwalijk, maar ik zit daar niet op te wachten. Ga dat ergens anders doen.’ Voor hem hoort Monique centraal te staan, niet de energie van een nieuwkomer.

Publiek reageert verdeeld

Online lopen de meningen uiteen. Sommigen vinden dat Peter niet moet klagen, omdat Harm net zo goed voor Monique komt. Anderen herkennen juist de onrust aan tafel en snappen dat de drukte, zeker op nuchtere maag, kan irriteren. Er zijn ook kijkers die vinden dat Peter de sfeer bederft en saai overkomt, waardoor het contrast met Harm extra groot is. Een enkeling had het gesprek liever elders gezien, terwijl anderen de openheid van Peter waarderen. Eén suggestie springt eruit: stuur Harm naar Hanneke, waar volgens kijkers regelmatig stiltes vallen.

Foto: Thirza Wijnja