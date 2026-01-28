Winter Vol Liefde: kijkers zien rode vlaggen bij Gilbert terwijl geruchten rondgaan

Tekst: Evelien Berkemeijer

De beelden van Gilbert en Elsje in Winter Vol Liefde zorgen voor reuring. Waar hij direct valt voor haar, kiest zij voor voorzichtig enthousiasme. Online stapelen reacties én verhalen uit de wandelgangen zich op.

Veel kijkers zetten vraagtekens bij de zichtbare emoties en de intense toenadering van Gilbert in Winter Vol Liefde. Tegelijk klinkt de gedachte dat hij graag uit Nederland weg wil, wat door sommigen wordt gelinkt aan rondgaande verhalen over zijn werkverleden.

Tekst gaat verder onder post.

Hij is een voortvluchtige die een onderduikadres zoekt! — Jpbhaan (@jpbhaan) January 27, 2026

Reacties op het gedrag in Winter Vol Liefde

Gilbert zoekt Elsje vaak fysiek op. Na die herhaalde toenadering en twee emotionele momenten bij de man, volgt een kus. Kijkers noemen het gedrag manipulatief en spreken over emotionele druk. Volgens hen ogen de tranen, vooral de tweede keer, niet oprecht. Een veel gedeeld geluid vat de mening samen: ‘Gilbert is een wandelende rode vlag’.

Lees ook: Winter Vol Liefde-kandidaat haalt uit naar concurrent Pearl: ‘Wanhopig’

Geruchten over werk en nasleep

Juicekanaal RealityFBI deelt dat Gilbert bij een voormalige werkgever een rol zou hebben gespeeld in meerdere grensoverschrijdende situaties. Genoemd worden opmerkingen over de borsten van collega’s, het voorstellen van bedenkelijke activiteiten en het sturen van een hotelboeking met de toevoeging dat ze ‘die avond lekker konden drinken’. In die periode had hij een leidinggevende functie. Na HR-gesprekken zou hij zich ziek hebben gemeld en zouden de wegen uiteindelijk in goed overleg zijn gescheiden.

Tekst gaat verder onder posts.

Gilbert is zielig? Nee Gilbert is manipulatief #wintervolliefde — Ina Meuzelaar (@InaMeuzelaar) January 27, 2026

Staat die Gilbert nu tranen eruit te persen.



Je kent elkaar net een paar dagen, alsof er een concurrent na 25 jaar relatie om de hoek komt kijken.



Zo overdreven allemaal #wintervolliefde — Ellen (@EllenB_M) January 27, 2026

Nog meer geruchten rond Gilbert en Elsje

Verder stelt RealityFBI dat Gilbert niet langer in de medische sector werkt maar in de uitvaartbranche, dat hij en Elsje samen zouden eindigen, en dat een door hem genoemde baan in Zweden niet zou hebben bestaan, waarna Elsje hem uit huis gezet zou hebben. Ook meldt het kanaal dat Elsje vóór de opnames contact had met een getrouwde man en na de opnames weer met hem is gaan varen.

Foto: Thirza Wijnja