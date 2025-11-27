Nieuw seizoen Winter Vol Liefde langer te zien

Tekst: Denise Delgado

Fans van Winter Vol Liefde kunnen zich opmaken voor extra veel kijkplezier: het nieuwe seizoen is langer dan ooit. Dat bevestigt RTL aan Veronica Superguide.

Sneeuw en romantiek

Op maandag 5 januari gaat het derde seizoen van Winter Vol Liefde van start. Acht singles zoeken, omringd door sneeuw en romantiek, naar liefde op een bergachtig decor. Deze editie loopt negen weken door, met de laatste aflevering gepland op donderdag 5 maart.

Drie uitzendingen per week

Waar kijkers vorig jaar vier afleveringen per week kregen, kiest RTL nu voor drie uitzendingen per week. In de eerste week zijn die op maandag, dinsdag en woensdag te zien. Vanaf week twee verhuist het programma naar dinsdag, woensdag en donderdag.

27 afleveringen totaal

In totaal komen er 27 afleveringen voorbij, een flinke uitbreiding ten opzichte van de 21 van vorig seizoen. Het allereerste seizoen telde nog maar zestien afleveringen.

Vorig jaar zagen we hoe Mike in het Oostenrijkse Seefeld zijn liefdesavontuur aanging. Na de opnames vond hij die liefde ook echt: hij kreeg een relatie met Denise. Meer weten? Bekijk de video hieronder.

BEELD: RTL/Thirza Wijnja