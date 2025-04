Winter Vol Liefde-Maarten op 78-jarige leeftijd overleden

Tekst: Dunya Diercks

Winter Vol Liefde’s Maarten is op 78-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker, melden zijn naasten op social media. Hij is op 14 april overleden in een ziekenhuis in Estland.

De voormalig basketbalcoach laat op Facebook een laatste boodschap achter, in het Nederlands en in het Engels. Dat was zijn laatste wens, staat bij de video geschreven. Maarten nam het heft in eigen hand want hij wilde “geen droevige stories”, legt hij uit. Ook had hij de pest aan begrafenissen: hij maakte eerder al bekend dat hij zijn lichaam af zou staan aan de wetenschap.

Maarten vond zijn leven “super”, zegt hij in zijn afscheidsboodschap. “Ik zou het zo weer overdoen, op precies dezelfde manier, zonder probleem. En dat ik op het juiste moment eruit stap, toen ik nog redelijk fit was.”

‘I’m history’

Wat er na de dood komt, “we zullen zien wat er gaat gebeuren”, zegt hij. “Ik heb er geen enkel probleem mee, ik vind het prima om te sterven, gelukkig wel, en op het juiste moment. Vier feest, wees niet bedroefd en I’m history. Net zoals iedereen op gegeven moment history is.” Zijn laatste boodschap voor iedereen is: “Doe je best tot het bittere eind, dat was het en het ga je goed!”

In tranen

Maarten verwelkomde tijdens zijn Winter vol Liefde-seizoen meerdere dames, maar er bleef er niet één plakken. Wel waren de dames zeer begaan met Maarten. Tijdens de reünie, waar hij zelf wegens zijn gezondheid niet bij kon zijn, werd hij thuis in Estland bezocht door presentatrice Leonie ter Braak. ‘Zijn’ dames hielden het in Nederland op de reünie-bank niet droog bij het relaas van Maarten. Ook al bleek hij voor geen van hen hun grote liefde, toch sloten de dames de nuchtere coach in hun hart.

Beeld: RTL/Thirza Wijnja