Robin van Winter Vol Liefde licht kleine hottub toe

Tekst: Evelien Berkemeijer

Robin Koman zorgde in Winter Vol Liefde voor een moment dat veel kijkers niet snel zullen vergeten. Samen met Pearl en Mandy stapte hij in een hottub die al bij voorbaat te klein leek voor dit gezelschap. Het werd een scène waarover flink werd nagepraat.

De helft van het bad was bovendien ook nog dicht. Mandy besloot op een gegeven moment dat ze liever buiten de hottub toekeek. Wanneer zij later Winter Vol Liefde verlaat, gaan Pearl en Robin nog een keer samen het water in.

Lees ook: Ex-deelnemer Guido geen fan van Gilbert in Winter Vol Liefde

Veel te klein en ook nog half dicht

De krappe hottub viel op bij Winter Vol Liefde-kijkers. Robin licht nu aan RTL toe hoe hij aan het bad kwam en waarom het zo’n mini-exemplaar was. Dat het er wat ongemakkelijk uitzag, begrijpt hij zelf ook wel. Volgens Robin was het bad niet eens zijn eigen idee. ‘Ik zal je eerlijk vertellen: hij was van een collega van mij. Hij zei ‘dat is wel wat voor jou’. Toen kwam hij hem brengen: 1,20. Ik dacht: dat is niet heel groot voor twee van die dames.’ Toch besloten ze de uitdaging aan te gaan.

Tekst gaat verder onder post.

Hugh Hefner-gevoel, ‘zonder gène’

Toch maakte dat de scène niet minder opvallend. Robin vertelt dat hij zich even Hugh Hefner waande en dat de vrouwen er luchtig mee omgingen. Ze deden het volgens hem prima, ‘zonder gène’. En dat klopt: kijkers waren te spreken over beide vrouwen, maar met name over Pearl.

Foto: Thirza Wijnja