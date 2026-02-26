Ex-deelnemer Guido geen fan van Gilbert in Winter Vol Liefde

Tekst: Evelien Berkemeijer

Elsje Barendregt en Guido van den Berg beleefden in het eerste seizoen van Winter Vol Liefde samen een liefdesavontuur in Lapland, toen Guido deelnam. Inmiddels is Elsje terug in het programma, op zoek naar haar grote liefde.

In het nieuwe seizoen van Winter Vol Liefde ontmoet Elsje Gilbert Mackaaij en zij is zichtbaar onder de indruk van hem. Waar zij kansen ziet, kijkt Guido er met een andere blik naar. En die blik deelt hij nu openlijk.

Guido zet vraagtekens bij Gilbert

Oud-deelnemer Guido van den Berg steekt in de podcast Winter Vol Liefde 2026: De Nabeschouwing niet onder stoelen of banken dat hij weinig voelt bij Gilbert Mackaaij. Hij denkt niet dat het snel tot vriendschap zou komen en omschrijft Gilbert als ‘niet echt mijn type persoon’. De opmerking dat hij en Gilbert niet op elkaar lijken, vat Guido op als compliment. Voor Guido is het vooral een bevestiging dat Gilbert en hij in elk geval niet in hetzelfde straatje passen.

Toch blijft Guido terughoudend over Elsjes keuze

Ondanks zijn duidelijke eigen mening wil Guido de relatie niet veroordelen. Hij benadrukt dat Elsje degene is die erin zit: “Het is Elsje die hiervoor kiest en hierin zit. Misschien ziet en hoort zij dingen die wij niet zien en horen. Dus er is weinig over te zeggen.” Hoe de match precies is, wil hij dan ook niet beoordelen. Guido verwacht echter dat Elsje en Gilbert niet samen naar het programma kijken. Hij denkt dat ze inmiddels alweer uit elkaar zijn. Of dat klopt, moet blijken tijdens de reünie-aflevering.

Foto: RTL