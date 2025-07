Jeangu Macrooy en partner uit elkaar

Tekst: Nicky Molendijk

Verdrietig nieuws voor Jeangu Macrooy. De zanger bevestigt aan De Telegraaf dat zijn relatie met Sebas na acht jaar voorbij is.

“We zijn niet meer samen. Sebas en ik zijn, voor zover dat kan, op een goede manier uit elkaar gegaan en hebben gelukkig nog steeds een fijne vriendschap”, vertelt Jeangu openhartig. Verder wil hij niets kwijt over de breuk.

De zanger, die in 2021 meedeed aan het Eurovisie Songfestival, is momenteel te zien in de musical Hadestown. In de zomer zal deze voorstelling te zien zijn in Koninklijk Theater Carré.