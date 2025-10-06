Snelle vertelt in Beste Zangers over ziekenhuistijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de zesde aflevering van Beste Zangers stond Snelle centraal. Oftewel: Lars Bos. Tijdens het programma ging de zanger in op zijn jeugd, waarin hij meerdere operaties moest ondergaan vanwege een schisis.

Presentator Jan Smit merkte in het programma op dat Snelle geen makkelijke kinderjaren had. Daarop vertelde de zanger dat hij vaak geopereerd is, maar dat hij niet veel impact op hemzelf had: ‘Dat heb ik niet als iets heel naars ervaren, moet ik eerlijk zeggen.’ In totaal onderging hij twaalf operaties aan zijn kaak, gehemelte en lip.

Snelle zag het ziekenhuis als een uitje

Lars vertelde dat hij de ziekenhuisbezoeken juist als iets leuks zag. Hij ging altijd met zijn moeder naar het Radboud in Nijmegen en maakte er samen met haar een uitje van. Na afloop van de afspraken bij de dokter stopten ze steevast bij een fastfoodrestaurant langs de snelweg.

Een veilige basisschooltijd

Van zijn schisis had hij als kind niet veel hinder. Lars beschreef zijn basisschool als een veilige plek. Ook kreeg hij hulp van een logopediste, wat hem ondersteunde in zijn spraakontwikkeling. Het duurde even voordat hij goed verstaanbaar was, maar volgens de zanger zelf vond hij dat niet erg. Het was vooral lastig voor de mensen om hem heen.

FOTO: AVROTROS