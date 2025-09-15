Paul de Leeuw verrast met kwetsbaar optreden in Beste Zangers

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zaterdagavond verraste Paul de Leeuw tijdens de aflevering van Beste Zangers waarin Bente de hoofdgast was. Wanneer het zijn beurt is om voor haar te zingen, begint Paul met een onverwachte draai die de toon van de avond compleet verandert.

Hij vertelt dat hij het lastig vond om een nummer voor Bente te kiezen, mede door Jan Smit die hem op een ander spoor zette dan hij zelf wilde. Paul zegt dat hij twijfelde of hij wel geschikt was om iets uit haar eigen repertoire te zingen.

Komische start in Beste Zangers

Op het podium begint Paul met een act die vooral luchtig en grappig is. Hij legde uit dat hij tegen Jan had gezegd: ‘Ik kon haar vader zijn.’ Daarop reageerde Jan met de suggestie dat hij dan Daddy Cool moest zingen, omdat Bente dat vroeger vaak samen met haar vader deed. Paul laat zich overhalen om te doen alsof hij kan dansen en zet een komisch optreden neer. Na enkele minuten kapt hij het af. ‘Het is het programma de Beste Zangers niet de Genantste Zangers,’ zegt Paul lachend. Daarmee blijkt dat het allemaal slechts een grap was.

Lees meer: Paul de Leeuw over Beste Zangers: ‘Het is echt werken’

Intiem en kwetsbaar optreden

Dan neemt Paul plaats naast Bente op de bank. Hij kijkt haar aan en zegt zacht: ‘Maar goed… Laat me niet alleen.’ Wat volgt is een intiem en breekbaar optreden van het nummer ‘Laat Me Niet Alleen’. Zonder poespas en grappen raakt hij Bente recht in het hart. De zangeres is zichtbaar ontroerd en reageert met: ‘Wat daar gebeurde, dat heb ik nog nooit meegemaakt.’ Ze vertelt dat ze even samen met Paul in een andere wereld zat en dat ze er stil van werd.

Tekst gaat verder onder video.

Ontlading en waardering

Aan het eind van deze aflevering van Beste Zangers wordt duidelijk hoe bijzonder het moment is geweest. De andere deelnemers en Bente zelf proosten op Paul, als teken van waardering voor zijn lef en kwetsbaarheid.

FOTO: AVROTROS BESTE ZANGERS