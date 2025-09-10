Paul de Leeuw over Beste Zangers: ‘Het is echt werken’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Toen Paul de Leeuw werd gevraagd waarom hij niet eerder had deelgenomen aan Beste Zangers, zei hij dat hij zich vijf jaar geleden daar nog niet klaar voor voelde.

Dat vertelde Paul de Leeuw maandag in het programma Tijd Voor MAX, nadat ze naar fragmenten uit Beste Zangers hebben gekeken.

Hard werken van begin tot eind

Volgens Paul is deelname aan Beste Zangers niet alleen leuk, maar ook intensief. ‘De eerste opname is rond een uur of negen, half tien ’s avonds. Dan is een stop en de tweede opname is om twaalf uur ’s avonds. Je bent om half drie, drie uur ’s nachts klaar en de volgende morgen om half elf word je bij het zwembad verwacht om de zogenaamde reality te spelen.’ Vervolgens moet hij opnieuw de nummers repeteren. ‘Dus het is echt werken.’

Niet eerder durven meedoen

Vijf jaar geleden vond Paul zichzelf nog niet klaar om toegezongen te worden. ‘Ik dacht: als je meedoet aan Beste Zangers, dan zit je in een urn’, zegt hij. Nu hij drieënzestig is, ervaart hij het als een plezierige rol. ‘Ik heb zo genoten ervan, ik had het ook niet eerder moeten doen want ik heb het heel erg naar mijn zin gehad.’

Beste Zangers aflevering één: Paul de Leeuw

De eerste aflevering stond volledig in het teken van Paul. Hij koos Snelle als winnaar van zijn aflevering vanwege het persoonlijke karakter van het nummer. ‘Dat vond ik heel bijzonder’, vertelt hij.

FOTO: AVROTROS