Amsterdam zet Koningsdag op de schop: ‘Risico’s te groot’

Tekst: Denise Delgado

Als één stad uitpakt met Koningsdag, dan is het wel Amsterdam. Deze keer trekt de stad echter duidelijke lijnen. Burgemeester Femke Halsema kondigt in een brief aan de gemeenteraad een pakket maatregelen aan om de dag ‘beter beheersbaar’ te maken. Volgens haar is Koningsdag in het centrum verworden tot een ‘moeilijk beheersbaar openluchtfestival’ waarvan ‘de risico’s te groot’ zijn.

De kern: niet alles kan overal en niet alles is voor iedereen. Zo komen er afgebakende plekken om te feesten, wordt de toestroom van bezoekers van buiten de stad ontmoedigd en krijgen betaalde festivals aan de randen van de stad meer speelruimte met een latere eindtijd.

Afgebakende feestzones

Delen van het centrum worden ‘begrensde festivalterreinen’, zoals de Westerstraat en de Noordermarkt. Daar is plek voor een evenement, ‘maar daarbuiten niet’, aldus Halsema. Het idee: drukte kanaliseren en crowd control verbeteren.

Lees ook: Terugblikken op een fantastische Koningsdag

Minder toestroom

Bezoekers van buiten Amsterdam zijn in mindere mate welkom. Tegelijk maakt de gemeente de randen van de stad aantrekkelijker met betaalde festivals die tot 22.00 uur mogen doorgaan. Zo moet de druk op het centrum afnemen.

Veiligheid en handhaving

Er komen extra EHBO-teams op de fiets om snel door de drukte te kunnen manoeuvreren. De handhaving op illegale alcoholverkoop en ongeoorloofde straatfeesten wordt aangescherpt.

Lees ook: Dít bedrag trekt Friesland uit voor Koningsdag 2026

Veel incidenten

De afgelopen Koningsdag in de hoofdstad kende veel incidenten. Met de nieuwe aanpak wil de burgemeester de feestdag prettig en veilig houden, zonder dat de stad vastloopt.

Volgend jaar ontvangt de Friese stad Dokkum de leden van de koninklijke familie op 27 april 2026 voor de verjaardag van koning Willem-Alexander. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online



