Netherlands King's Day Celebrations In Amsterdam koningsdag

Amsterdam zet Koningsdag op de schop: ‘Risico’s te groot’

Tekst: Denise Delgado

17/12/2025

Als één stad uitpakt met Koningsdag, dan is het wel Amsterdam. Deze keer trekt de stad echter duidelijke lijnen. Burgemeester Femke Halsema kondigt in een brief aan de gemeenteraad een pakket maatregelen aan om de dag ‘beter beheersbaar’ te maken. Volgens haar is Koningsdag in het centrum verworden tot een ‘moeilijk beheersbaar openluchtfestival’ waarvan ‘de risico’s te groot’ zijn.

De kern: niet alles kan overal en niet alles is voor iedereen. Zo komen er afgebakende plekken om te feesten, wordt de toestroom van bezoekers van buiten de stad ontmoedigd en krijgen betaalde festivals aan de randen van de stad meer speelruimte met een latere eindtijd.

Afgebakende feestzones

Delen van het centrum worden ‘begrensde festivalterreinen’, zoals de Westerstraat en de Noordermarkt. Daar is plek voor een evenement, ‘maar daarbuiten niet’, aldus Halsema. Het idee: drukte kanaliseren en crowd control verbeteren.

Lees ook: Terugblikken op een fantastische Koningsdag

Minder toestroom

Bezoekers van buiten Amsterdam zijn in mindere mate welkom. Tegelijk maakt de gemeente de randen van de stad aantrekkelijker met betaalde festivals die tot 22.00 uur mogen doorgaan. Zo moet de druk op het centrum afnemen.

Veiligheid en handhaving

Er komen extra EHBO-teams op de fiets om snel door de drukte te kunnen manoeuvreren. De handhaving op illegale alcoholverkoop en ongeoorloofde straatfeesten wordt aangescherpt.

Lees ook: Dít bedrag trekt Friesland uit voor Koningsdag 2026

Veel incidenten

De afgelopen Koningsdag in de hoofdstad kende veel incidenten. Met de nieuwe aanpak wil de burgemeester de feestdag prettig en veilig houden, zonder dat de stad vastloopt.

Volgend jaar ontvangt de Friese stad Dokkum de leden van de koninklijke familie op 27 april 2026 voor de verjaardag van koning Willem-Alexander. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Koning Willem-Alexander ontvangt president Zelensky voor audiëntie
Belgische royals delen kerstkaart met zonnig familieportret
Meghan Markle heeft geen plannen om vader te zien, ondanks brief
Column: En de Oscar gaat naar…
Lees meer Royalty


Uit andere media

Party Boekpresentatie De Tweede Helft Van Je Leven

Marion Pauw in rouw

Begin november kwam de nieuwe psychologische thriller Jij Bent Het Licht van Marion Pauw, tweemaal winnaar van de Gouden Strop, in de winkels te liggen. Aan die publicatie kleeft voor haar een diep verdrietige periode, want in oktober verloor ze haar oudste zus Lieske door een tragisch ongeval tijdens een vakantie in Israël. Lieske was…
Weekend Albert Verlinde

Albert Verlinde: ‘Rapper Boef moet niet zeuren’

Als de rechter een uitspraak doet, dan heb je je daarnaar te schikken, vindt Albert Verlinde. Daarna zeuren dat je iets oneerlijk vindt, komt in zijn vocabulaire niet voor. Dus dat rapper Boef zich beklaagde dat Marco Borsato en Jeroen Rietbergen niet veroordeeld worden, maar Ali B werd stuit hem tegen de borst, deelt Albert…
Vriendin

Saskia: ‘Mijn lichaam schreeuwt om tintelingen en liefkozingen’

Saskia (37) is de beste vriendin van makelaar Mandy. Ze is bewust single, maar geniet van haar vaste ‘scharrels’. Als freelance retailcoach reist ze het hele land door om winkelteams te trainen. Maar of ze privé net zo goed weet wat ze doet?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise