Zoon van Alex uit Over Mijn Lijk helpt mee aan ontwerp grafsteen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het gezin van Alex uit Over Mijn Lijk is bezig met het vormgeven van zijn rustplaats.

Zijn weduwe Linda de Lange deelt op Instagram dat zoon Aaron actief betrokken is bij het uitzoeken en vormgeven van de grafsteen van zijn overleden vader. Veel kijkers zijn hun verhaal blijven volgen na Over Mijn Lijk en geraakt door dit bericht.

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Samen bezig met rustplaats

Linda laat op sociale media weten dat Aaron druk bezig is met de voorbereidingen. ‘Aaron is druk bezig met het bedenken van en stijlen van hoe het graf van zijn papa eruit komt te zien. Ik ben heel trots op hem en het eindresultaat wordt vast prachtig.’ Op de foto is Aaron bij verschillende stenen te zien.

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Volgers geraakt

Het moment maakt veel los bij volgers. Onder het bericht reageren velen met een hartje, terwijl anderen hun gevoel onder woorden brengen. ‘Wat zijn jullie dapper, na dat jullie zoveel hebben meegemaakt toch nog het positieve te zien en er voor gaan. Alex zal zeker een mooi plekje krijgen bedacht door Aaron. Heel veel sterkte, jullie zijn toppers’, schrijft iemand.

Trots met jullie mee

Ook een andere volger reageert geraakt op het feit dat Linda dit samen met Aaron doet. ‘Fijn hoe jullie dit samen doen, ook al is het natuurlijk te triest dat zo’n jongen hiermee bezig moet zijn op zijn leeftijd. Alex kijkt vast trots met jullie mee.’

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