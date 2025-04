Foto’s koningsdag 2025: feest in Doetinchem

Tekst: Vera Guldemeester

Vandaag was het feest in Doetinchem! De stad in de Achterhoek stond in het teken van Koningsdag, met een bruisend programma vol activiteiten en een koninklijk bezoek. Royalty deelt de leukste foto’s met ons.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia, prinses Alexia en andere leden van de koninklijke familie waren aanwezig om samen met de inwoners en bezoekers een onvergetelijke dag te beleven.

Koninklijke route door de stad

Het feest begon even na 12.00 uur met de koninklijke wandeling door het centrum van Doetinchem. Het koninklijk paar en hun familieleden maakten een route van bijna 700 meter, langs een aantal gezellige activiteiten en optredens. Langs de route waren er optredens van lokale artiesten, dansgroepen en sportdemonstraties, die de sfeer extra feestelijk maakten.

Fotoverslag

Ook dit jaar in Doetinchem was een groot succes! Het was een dag vol gezelligheid, feest en bijzondere momenten. We hebben de mooiste en leukste foto’s van de royals hieronder klaarstaan. Het was weer een feest om niet te vergeten.

Dit artikel stond eerder op Royalty.

BEELD ANP