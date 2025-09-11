Charles en Harry eindelijk herenigd maar ontmoeting ‘duurde minder dan een uur’

Tekst: Vera Guldemeester

Na achttien maanden zonder elkaar gezien te hebben, stonden koning Charles (76) en prins Harry (40) woensdag eindelijk weer oog in oog.

De hertog van Sussex, die voor een kort verblijf in het Verenigd Koninkrijk is, arriveerde rond 17.20 uur lokale tijd bij Clarence House, de Londense residentie van zijn vader. Nog geen uur later vertrok Harry alweer, maar het feit dát de ontmoeting plaatsvond, wordt gezien als een belangrijk signaal.

Een gesprek dat lang onzeker bleef

Wekenlang gonsden er geruchten over een mogelijke ontmoeting. Toch leek het de laatste dagen steeds onwaarschijnlijker dat vader en zoon elkaar echt zouden treffen. Er zouden discussies zijn geweest over waar en wanneer het gesprek moest plaatsvinden. Charles had zijn zoon uitgenodigd in Windsor of bij hem thuis in Clarence House, terwijl Harry aanvankelijk liever op neutraal terrein wilde afspreken. Uiteindelijk besloot hij toch overstag te gaan.

“Het was ingewikkeld om de agenda’s en de verwachtingen bij elkaar te krijgen”, vertelt een bron dicht bij het paleis aan de Britse pers. “Maar het belangrijkste is dat het tóch gelukt is. Dat zegt iets over de bereidheid om elkaar weer te zien.”

Kort maar betekenisvol

Het gesprek zelf duurde amper 55 minuten. Niet lang, zeker niet na anderhalf jaar afstand, maar insiders noemen het toch een stap in de goede richting. “Je kunt niet verwachten dat jaren van spanning in één avond worden opgelost”, aldus een koningshuiscommentator. “Maar dat ze elkaar eindelijk weer zagen, is al vooruitgang.”

Volgens mensen uit Harry’s omgeving stond er na de ontmoeting al een andere afspraak in zijn agenda: een receptie voor de Invictus Games, waar hij zich meteen na Clarence House liet zien. “Dat was ook de reden dat het gesprek zo kort moest blijven”, zegt een bron.

Eerste indrukken

Op beelden van Harry’s aankomst is te zien dat hij ontspannen en vriendelijk oogde. Lichaamstaaldeskundige Judi James zegt in The Mirror: “Harry leek optimistisch en zelfs een beetje opgelucht. Hij stapte uit de auto met een open houding, wat doet vermoeden dat hij positief tegenover de ontmoeting stond.”

Een hofkenner vult aan: “Het was geen lange, emotionele hereniging, maar het was wél een kans om weer even echt contact te hebben. Soms is dat belangrijker dan hoe lang het duurt.”

Voorzichtige stap vooruit

Of deze korte ontmoeting de aanzet vormt tot verdere gesprekken tussen vader en zoon, is nog onduidelijk. Maar het feit dat er na zo’n lange stilte eindelijk een moment van contact was, stemt veel Britten hoopvol.

BEELD: GETTY IMAGES

Via: Royalty-Online