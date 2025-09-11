Prince Harry, Duke Of Sussex Attends Invictus Engagements In London

Charles en Harry eindelijk herenigd maar ontmoeting ‘duurde minder dan een uur’

Tekst: Vera Guldemeester

11/09/2025

Na achttien maanden zonder elkaar gezien te hebben, stonden koning Charles (76) en prins Harry (40) woensdag eindelijk weer oog in oog. 

De hertog van Sussex, die voor een kort verblijf in het Verenigd Koninkrijk is, arriveerde rond 17.20 uur lokale tijd bij Clarence House, de Londense residentie van zijn vader. Nog geen uur later vertrok Harry alweer, maar het feit dát de ontmoeting plaatsvond, wordt gezien als een belangrijk signaal.

Een gesprek dat lang onzeker bleef

Wekenlang gonsden er geruchten over een mogelijke ontmoeting. Toch leek het de laatste dagen steeds onwaarschijnlijker dat vader en zoon elkaar echt zouden treffen. Er zouden discussies zijn geweest over waar en wanneer het gesprek moest plaatsvinden. Charles had zijn zoon uitgenodigd in Windsor of bij hem thuis in Clarence House, terwijl Harry aanvankelijk liever op neutraal terrein wilde afspreken. Uiteindelijk besloot hij toch overstag te gaan.

“Het was ingewikkeld om de agenda’s en de verwachtingen bij elkaar te krijgen”, vertelt een bron dicht bij het paleis aan de Britse pers. “Maar het belangrijkste is dat het tóch gelukt is. Dat zegt iets over de bereidheid om elkaar weer te zien.”

Kort maar betekenisvol

Het gesprek zelf duurde amper 55 minuten. Niet lang, zeker niet na anderhalf jaar afstand, maar insiders noemen het toch een stap in de goede richting. “Je kunt niet verwachten dat jaren van spanning in één avond worden opgelost”, aldus een koningshuiscommentator. “Maar dat ze elkaar eindelijk weer zagen, is al vooruitgang.”

Volgens mensen uit Harry’s omgeving stond er na de ontmoeting al een andere afspraak in zijn agenda: een receptie voor de Invictus Games, waar hij zich meteen na Clarence House liet zien. “Dat was ook de reden dat het gesprek zo kort moest blijven”, zegt een bron.

Eerste indrukken

Op beelden van Harry’s aankomst is te zien dat hij ontspannen en vriendelijk oogde. Lichaamstaaldeskundige Judi James zegt in The Mirror: “Harry leek optimistisch en zelfs een beetje opgelucht. Hij stapte uit de auto met een open houding, wat doet vermoeden dat hij positief tegenover de ontmoeting stond.”

Een hofkenner vult aan: “Het was geen lange, emotionele hereniging, maar het was wél een kans om weer even echt contact te hebben. Soms is dat belangrijker dan hoe lang het duurt.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Prince Harry, Duke Of Sussex Attends Invictus Engagements In London

Voorzichtige stap vooruit

Of deze korte ontmoeting de aanzet vormt tot verdere gesprekken tussen vader en zoon, is nog onduidelijk. Maar het feit dat er na zo’n lange stilte eindelijk een moment van contact was, stemt veel Britten hoopvol.

BEELD: GETTY IMAGES
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Hierom lunchte prinses Amalia met burgemeester Halsema
Zoon prins Laurent en Wendy Van Wanten doet zijn verhaal in docu
Prins Laurent erkent na 25 jaar zoon met zangeres Wendy Van Wanten
Het koningspaar was in Flevoland
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend B&B Vol Liefde

Reünie B&B Vol Liefde: wie zijn nog samen en wie niet?

Woensdagavond om 21.30 uur werd de reünie van B&B Vol Liefde uitgezonden. De deelnemers blikten onder leiding van Leonie ter Braak terug op hun ervaringen en vertelden hoe het hen na het programma is vergaan.
Party B&B Vol Liefde

Dit gebeurde op de reünie van B&B Vol Liefde

Woensdagavond om 21.30 uur kwam de reünie van B&B Vol Liefde op Videoland. De deelnemers blikten samen met Leonie ter Braak terug op hun avontuur en vertellen hoe het hen is vergaan na het programma. Er kwamen zowel oude liefdes als nieuwe verhoudingen voorbij.
Vriendin 8 tips om van je thuiswerkplek een gezellige en productieve omgeving te creëren

Dit is waarom het belangrijk is om een eigen werkplek te maken

Tegenwoordig werken we bijna allemaal deels vanuit huis. Wat een beste aanwinst kan zijn. Het scheelt reistijd, je bent thuis wanneer de boodschappen worden bezorgd en je staat niet in de file. Maar wie aan de keukentafel gaat zitten werken omdat dat nou eenmaal ‘zo gezellig’ is, doet zichzelf toch te kort. Het hebben van een eigen werkplek in huis heeft namelijk flink wat voordelen.
Sante Vrouwenhanden Met Nagellak

Dit stofje in nagellak is vanaf nu verboden (en wie weet heb jij het nog in huis)

Ben jij in het bezit van een flinke nagellakverzameling? Dan kan het zomaar zijn dat je potjes hebt waarin TPO zit. En dit stofje mag vanaf september 2025 in de hele EU niet meer verkocht worden.
Vera Guldemeester

<p>Vera Guldemeester werkt sinds 2023 als freelance redacteur bij Royalty en creëert ook af en toe voor Weekend content over royals in het binnen- en buitenland. Ze heeft een passie voor schrijven, reizen en eten. Als ze niet aan het werk is, dan is ze in de keuken te vinden, waar ze de lekkerste taarten en koekjes bakt.</p>

Meer van Vera