Prinses Alexia en zanger Antoon samen gespot: ‘Bloeit iets moois’

Tekst: Vera Guldemeester

Het meest besproken moment van Prinsjesdag 2025 had dit keer niets te maken met hoedjes, troonredes of gouden koetsen. Nee, alle ogen waren opeens gericht op prinses Alexia (20), die na afloop van de festiviteiten gezellig op een terras in Den Haag neerstreek mét verrassend gezelschap.

Zanger Antoon

Aanvankelijk zat de dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima daar samen met een vriendin. Totdat een opvallende blauwe Range Rover voor het terras stopte. Uit de auto stapte niemand minder dan Antoon (23), de populaire zanger en rapper bekend van o.a. Vluchtstrook.

Volgens showbizzkenner Evert Santegoeds voegde Antoon zich al snel bij de dames. En dat bleef natuurlijk niet onopgemerkt. “Daar bloeit iets moois.” Niet lang daarna vertrokken Antoon en prinses Alexia samen in zijn auto.

Beelden achter de schermen

Er zouden zelfs beelden circuleren van het onverwachte samenzijn, al is nog onduidelijk of die ooit openbaar worden gemaakt. Eén ding is zeker: het zorgt nu al voor flink wat speculatie. Is dit een hechte vriendschap, of hangt er misschien toch wat meer in de lucht tussen de prinses en de zanger?

Wat er ook speelt, het blijkt dé combinatie voor gespreksstof en heel Nederland kijkt nieuwsgierig mee.

BEELD: ANP