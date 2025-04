Grote stap binnen vliegcarrière: Willem-Alexander laat zich omscholen bij KLM

Tekst: Vera Guldemeester

Koning Willem-Alexander is voorlopig nog niet uitgevlogen. De vorst zet een nieuwe stap in zijn luchtvaartdroom: hij laat zich omscholen voor de Airbus A320.

Hoewel hij inmiddels de pensioenleeftijd voor KLM-piloten heeft bereikt, denkt de koning nog lang niet aan stoppen. Tijdens een bezoek aan Kenia vertelde hij dat vliegen voor hem vooral een hobby is, en eentje die hij maar wat graag blijft uitoefenen. “Zolang het kan en mag, blijf ik vliegen”, aldus Willem-Alexander. Daarom start hij binnenkort met zijn omscholing naar een nieuw toesteltype.

Nieuwe opleiding bij KLM combineren met drukke agenda

In overleg met KLM bekijkt de koning hoe hij zijn nieuwe opleiding kan combineren met zijn drukke agenda. Hij benadrukt dat hij daarbij geen plek wil innemen van een piloot die KLM hard nodig heeft, zeker nu de overstap naar Airbus voor veel extra trainingen zorgt.

Met zijn huidige vliegbewijzen mag Willem-Alexander tot zijn 65e achter de knuppel zitten. Als alles volgens plan verloopt, vliegt hij dus nog jarenlang vrolijk mee: straks misschien wel standaard in een Airbus. Wel betekent die overstap waarschijnlijk dat zijn rol als piloot van het regeringsvliegtuig PH-GOV op een lager pitje komt te staan. Voor dat toestel, een Boeing BBJ, moet je namelijk voldoende specifieke vlieguren maken.

Vliegende passie

Dat de luchtvaart in zijn bloed zit, is duidelijk. Al in de jaren ’80 vloog Willem-Alexander voor AMREF Flying Doctors in Kenia, later bestuurde hij militaire Fokkers in conflictgebieden. In 1985 haalde hij zijn eerste vliegbrevet en sindsdien bleef hij doorleren. Van de KLM Flight Academy tot het groot militair vliegbewijs: hij heeft het allemaal op zak.

Sinds 2001 heeft hij zelfs een officieel Airlines Transport Pilot License (ATPL), waarvoor hij nog altijd twee à drie keer per maand achter de stuurknuppel van een KLM-vliegtuig kruipt. Naast natuurlijk zijn reizen met het regeringsvliegtuig.

BEELD: ANP

