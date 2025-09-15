Prinses Amalia Madrid.png

Prinses Amalia gaat voor het eerst met Máxima op VN-werkreis

Tekst: Vera Guldemeester

15/09/2025

Een bijzondere primeur voor prinses Amalia: ze mag voor het eerst mee op een officiële VN-reis met haar moeder, koningin Máxima.

Het koninklijke duo reist eind september af naar de Verenigde Staten, met stops in Washington en New York.

Start in Washington

Op 22 september staan moeder en dochter samen in Washington. Daar houdt Máxima, in haar rol als VN-gezant, onder meer een toespraak over de kansen én uitdagingen rondom financiële gezondheid in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Voor Amalia is het de eerste keer dat ze dit werk van dichtbij meemaakt.

Vervolg in New York

Een dag later verplaatst het gezelschap zich naar New York, waar ze tot 25 september zullen blijven. Máxima is daar co-host van een rondetafelgesprek met techbedrijf Globant, over de rol van fintech bij financiële gezondheid.

Droom komt uit

Het is geen geheim dat Amalia nieuwsgierig is naar haar moeders VN-werk. Al drie jaar geleden grapte Máxima dat haar dochter wel eens mee wilde, desnoods ‘als tassendrager’. Inmiddels is het zover, en krijgt de kroonprinses de kans om zelf te ervaren hoe het er achter de schermen aan toegaat.

BEELD: ANP
Via: Royalty-Online

