Prins Harry verliest zaak om beveiliging

Prins Harry heeft de zaak om zijn beveiliging in het Verenigd Koninkrijk verloren. Woensdag gaf de rechtbank in Londen de prins ongelijk.

De politiebescherming van Harry in het Verenigd Koninkrijk werd in 2020 stopgezet nadat hij en zijn vrouw Meghan stopten als werkende leden van de koninklijke familie en naar de Verenigde Staten verhuisden. Dit was voor de overheid reden om Harry niet automatisch te beveiligen met geld van de belastingbetalers als de prins weer naar zijn vaderland zou komen. Harry vond echter dat hij door het stopzetten van zijn beveiliging een “onwettige en oneerlijke behandeling” heeft gekregen.

Daar ging het hof woensdag niet in mee. Volgens de rechter was de beslissing om de beveiliging stop te zetten niet onwettig of irrationeel.