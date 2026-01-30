Koningsdag in Dokkum: dít is de route van de koninklijke familie

Koninklijke Familie Viert Koningsdag In Doetinchem (pool)

Tekst: Denise Delgado

30/01/2026

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft de Koningsdagroute in Dokkum onthuld. Maandag 27 april arriveert de koninklijke familie ’s ochtends bij de Bonifatiusfontein aan de Bronlaan. Vanaf daar gaat de stoet via de Strobosserweg en de Woudpoortsbrug richting het centrum.

Dokkumse grachten

In het stadshart begint Koningsdag met een wandeling op de Zijl, waarna de route grotendeels over de Vleesmarkt voert en eindigt op de Helling. Het traject loopt veelal langs het water van de Dokkumse grachten. Het bezoek wordt live op tv uitgezonden.

Routepresentatie En Lancering Website Keningsdei
Anke Bijlsma, programmaleider Keningsdei, presenteert de route van Koningsdag. 

Halverwege maart wordt het programma voor Koningsdag en het voorafgaande weekend bekendgemaakt. Ideeën van ondernemers, inwoners en verenigingen stromen binnen, meldt de gemeente. Burgemeester Johannes Kramer spreekt van ‘een feest van Dokkum én de 52 omliggende dorpen’.

Het is voor het eerst sinds 2008 dat de koninklijke familie Friesland aandoet op de nationale feestdag. Toen bezocht koningin Beatrix (Koninginnedag) Makkum en Franeker.

