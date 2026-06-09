Ophef: koning Charles betaalt de huur van zijn nichtjes Beatrice en Eugenie

Tekst: Ruth Smeets

Een nieuw rapport over de woonafspraken binnen de Britse koninklijke familie zorgt voor ophef. Vooral voormalig prins Andrew en zijn dochters, prinses Beatrice en prinses Eugenie, worden daarin genoemd.

De Britse National Audit Office onderzocht de koninklijke residenties na vragen over Andrews lease van Royal Lodge. Uit het rapport blijkt onder meer dat de huur van de paleiswoningen van Beatrice en Eugenie door koning Charles wordt betaald.

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Koning betaalt huur voor zijn nichtjes

Beatrice beschikt over een appartement in St James’s Palace. Eugenie heeft Ivy Cottage bij Kensington Palace. Omdat zij geen werkende leden van het koningshuis zijn, hoeven zij niet gratis in officiële residenties te wonen. Volgens de National Audit Office geldt daarvoor een aangepaste huur. De organisatie zegt: ‘Het beleid van de hofhouding is om een aangepaste huur te rekenen van doorgaans 60 procent van de marktwaarde.’ Die huur wordt volgens het rapport ‘op dit moment betaald uit de Privy Purse’, het privévermogen van de koning.

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Regeling begon onder koningin Elizabeth

De afspraak dat de vorst de huur van Beatrice en Eugenie betaalt, werd al gemaakt tijdens het bewind van koningin Elizabeth. Toch roept dat nu opnieuw vragen op, omdat beide prinsessen inmiddels volwassen, getrouwd en financieel onafhankelijk lijken te zijn. Daarbij hebben ze ook andere woonplekken. Beatrice en haar man verblijven ook in de Cotswolds, terwijl Eugenie met haar gezin deels in Portugal woont.

Andrew verdiende aan onderhuur

Ook Andrew komt in het rapport naar voren. Hij mocht drie cottages op het terrein van Royal Lodge onderverhuren aan personeel. Hoeveel geld hij daarmee ontving, is niet bekendgemaakt. Volgens het rapport is er geen sprake van overtredingen. De leasevoorwaarden stonden onderverhuur toe. Andrew heeft zijn lease inmiddels vroegtijdig beëindigd en is uit Royal Lodge vertrokken na de aanhoudende ophef over zijn banden met Jeffrey Epstein.

Paleis noemt rapport teken van openheid

Buckingham Palace reageerde dat het dankbaar is voor het rapport. Volgens het paleis past het onderzoek ‘bij de inzet van de koninklijke hofhouding voor transparantie’. Toch is de discussie daarmee niet voorbij. Oud-minister Norman Baker noemde de regeling ‘schandalig’. Hij zei: ‘Er is geen enkele reden waarom niet-werkende leden van de koninklijke familie gesubsidieerd zouden moeten worden door de Duchy of Lancaster. De koninklijke familie neemt het publiek opnieuw volledig in de maling.’