Koning Willem-Alexander kijkt WK-wedstrijd met Japanse keizer en maakt selfie: ‘Sport verbroedert!’

Tekst: Ruth Smeets

Niet alleen in Nederland en Japan wordt massaal meegekeken naar de eerste groepswedstrijd op het WK. Ook de Nederlandse en Japanse koninklijke families zitten samen voor de buis.

Het Koninklijk Huis deelt zondag beelden van koning Willem-Alexander, koningin Máxima, keizer Naruhito en keizerin Masako. Het gezelschap kijkt in Apeldoorn naar Nederland – Japan, met hond Mambo gezellig in hun midden.

Samen op de foto

Op de beelden dragen Willem-Alexander en Máxima een oranje sjaal. Naruhito en Masako hebben sjaals om in de kleuren van het Japanse elftal. Volgens het paleis kijken zij samen hoe de Oranje Leeuwen en de Samurai Blue het in Dallas tegen elkaar opnemen.

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Duim omhoog

Ook is er een selfie gedeeld van Willem-Alexander en Naruhito. De koning steekt daarop lachend zijn duim op. Het Koninklijk Huis zet bij de foto de tekst: ‘Sport verbroedert!’ Dat de royals samen voetbal kijken, past bij het bezoek van het Japanse keizerspaar aan Nederland. Naruhito en Masako kwamen zaterdag al aan, enkele dagen voordat hun staatsbezoek officieel begint. Volgens Japanse media verblijven zij voorlopig op Kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn.

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Staatsbezoek

Het officiële staatsbezoek start woensdag en duurt tot en met vrijdag. Voor die tijd staat maandag nog een fotomoment op Paleis Het Loo op de agenda. Daarna reizen Naruhito en Masako door naar België voor een volgend staatsbezoek.