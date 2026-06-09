Prinses Ariane met koningspaar mee naar WK voetbal

Tekst: Ruth Smeets

Prinses Ariane reist komende maand met koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal.

Het koninklijk gezelschap is bij twee wedstrijden aanwezig. Naast het duel van het Nederlands elftal tegen Zweden bezoeken ze ook de groepswedstrijd tussen Ecuador en Curaçao.

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Prinses Ariane mee naar Oranje

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane moedigen Oranje op zaterdag 20 juni aan tijdens de wedstrijd tegen Zweden. Dat duel wordt om 19.00 uur Nederlandse tijd gespeeld in het Houston Stadium in Texas. Het gaat om de tweede groepswedstrijd van het team van bondscoach Ronald Koeman. ‘Bij deze wedstrijd is ook minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport aanwezig’, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Bezoek aan Curaçao-duel

Na de wedstrijd van Nederland reist het gezelschap door naar Kansas City. Daar staat de groepswedstrijd Ecuador – Curaçao op het programma, in het Kansas City Stadium in Missouri. Ook de minister-president van Curaçao, de minister van Sport van Curaçao en verschillende andere regeringsvertegenwoordigers van Curaçao zijn bij dat duel aanwezig.

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Bezoek aan Curaçao-duel

Na de wedstrijd van Nederland reist het gezelschap door naar Kansas City. Daar staat de groepswedstrijd Ecuador – Curaçao op het programma, in het Kansas City Stadium in Missouri. Ook de minister-president van Curaçao, de minister van Sport van Curaçao en verschillende andere regeringsvertegenwoordigers van Curaçao zijn bij dat duel aanwezig.

Vaker langs de lijn

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verschijnen vaker bij grote sportevenementen om Nederlandse sporters aan te moedigen. Eerder dit jaar waren ze bij de Olympische Winterspelen in Milaan, waar ze onder anderen Jutta Leerdam en Femke Kok medailles zagen winnen.