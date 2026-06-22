Moïse Trustfull vertelt waarom relatie met Kaj van der Voort zo goed werkt

Tekst: Ruth Smeets

Moïse Trustfull (31) en Kaj van der Voort (29) zijn inmiddels acht jaar samen. In Grazia vertelt de actrice openhartig wat volgens haar de basis is van hun goede relatie.

Van grote ruzies is bij het stel nauwelijks sprake. Volgens Moïse Trustfull komt dat vooral doordat ze elkaar veel vrijheid geven en allebei hun eigen leven blijven leiden. Daarnaast proberen ze elkaar zo veel mogelijk te steunen in hun werk en bij bijzondere momenten.

Bewust tijd zonder elkaar

Moïse denkt dat het voor hun relatie belangrijk is dat ze niet alles samen hoeven te doen. ‘Ik denk dat het heel goed werkt tussen ons doordat we heel erg ons eigen ding blijven doen. Ik ga nog elk jaar alleen met vriendinnen op vakantie en hij is net ook tweeënhalve week weggeweest’, vertelt ze. Die ruimte zorgt er volgens haar juist voor dat ze elkaar blijven waarderen. ‘Het is heel belangrijk om ook los van elkaar een leven te hebben; het is goed om elkaar af en toe te missen.’

Weinig conflicten

Ook vertelt Moïse dat zij en Kaj bijna nooit ruzie hebben. ‘Kaj en ik hebben bijna nooit ruzie. Ik weet nog dat ik een keer met een psycholoog aan het praten was, en die zei: ‘Eigenlijk moet je ook gewoon een keer keihard ruzie maken. Want dat doe jij nooit.’ Dat klopt, we zijn allebei best conflictvermijdend. Maar voor ons werkt het op deze manier heel goed.’ Hoewel ze dus allebei niet snel de confrontatie zoeken, ziet Moïse dat niet als een probleem.

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Veel steun voor elkaar

Een ander belangrijk onderdeel van hun relatie is dat ze elkaar aanmoedigen. Kaj ging onlangs met Moïse mee naar Zwitserland, waar zij een presentatieklus had voor de OranjeLeeuwinnen. Zelf is de actrice ook vaak aanwezig bij optredens van Kaj. Zo stond hij laatst op het podium met de band MainStreet, omdat hij vroeger in de boyband B-Brave zat en Rein van Duivenboden hem had gevraagd om tijdens het reünieconcert een liedje te zingen. ‘Ik vond het heel bijzonder om dat mee te maken, want ik heb die gekte van vroeger nooit meegemaakt.’

Geen fan van vroeger

Moïse was vroeger namelijk geen B-Brave-fan, al kende ze Kaj toen al wel een beetje. Via hem had ze ooit kaartjes gekregen voor het afscheidsconcert, maar uiteindelijk ging ze niet. Daar moet het stel nu vooral om lachen. ‘Nu heb ik daar wel spijt van, maar ja, ik kon toen ook nog niet weten dat ik later een relatie met hem zou krijgen. We moeten er nu wel om lachen dat ik niet wilde gaan, omdat ik helemaal geen fan was. Het is een grappig verhaal voor als we ooit gaan trouwen.’