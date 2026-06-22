Verdriet om Loretta Schrijver raakt Quinty Trustfull diep: ‘Onze band werd hechter en intenser’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het overlijden van Loretta Schrijver heeft Quinty Trustfull diep geraakt.

Na het stoppen van Koffietijd vond Quinty Trustfull de afgelopen jaren opnieuw haar draai. Daar hoort ook rust bij. Ze vertelt erover aan VROUW. De hechte band met haar goede vriendin en oud-collega Loretta Schrijver blijft daarbij niet onbesproken.

Band werd hechter na Koffietijd

Het overlijden van Loretta in het voorjaar van 2025 heeft veel impact gehad op Quinty. ‘We waren al vriendinnen, maar toen Koffietijd stopte en het werk wegviel, werd onze band hechter en intenser’, vertelt ze. In de periode van Loretta’s ziekte vormde zich een kleine kring van mensen die dicht om haar heen stond, waar Quinty deel van uitmaakte.

Waardevol om er te kunnen zijn

Quinty ging mee met ziekenhuisbezoeken, kookte voor Loretta en deed wat goede vrienden voor elkaar doen. ‘Ik ging mee met ziekenhuisbezoeken, kookte voor haar, eigenlijk alles wat je als goede vrienden voor elkaar doet’, legt ze uit. ‘Het was voor mij heel waardevol dat ik er voor haar kon zijn. Ze was degene die ik om advies vroeg. Een hele wijze vrouw. Ze had geen vooroordelen. Niemand was gek of raar. Dat vond ik zo’n mooie eigenschap, dus dat is wel iets wat ik van haar meeneem.’

Verlies maakte Quinty Trustfull bewuster

Verlies is Quinty helaas niet onbekend. Haar moeder overleed in 2004 aan de gevolgen van borstkanker en ook de afgelopen jaren overleden dierbaren. ‘Ik heb daardoor geleerd hoe betrekkelijk alles is’, zegt ze. ‘Ik ben niet angstig, maar leef wel bewuster en gezonder. Ik sport veel, drink nauwelijks alcohol. Ik probeer zo goed mogelijk voor mijn lichaam te zorgen. Ik ben alleen maar dankbaar dat ik elk jaar ouder mag worden.’ Op haar 54ste voelt Quinty meer rust dan ooit. ‘Ik ben veel relaxter en zelfverzekerder. Ik kan makkelijker ’nee’ zeggen.’ Waar ze vroeger nog overal bij wilde zijn, kiest ze nu bewuster. ‘Als ik moe ben, zeg ik dat gewoon.’