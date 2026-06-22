Zien! Koningspaar danst uitbundig in de kleedkamer na historisch WK-punt Curaçao

Tekst: Ruth Smeets

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane hadden zaterdag een drukke en feestelijke WK-dag in de Verenigde Staten. Na de overtuigende zege van Nederland op Zweden reisden zij door naar Kansas City, waar Curaçao geschiedenis schreef tegen Ecuador.

De ploeg van Dick Advocaat pakte met 0-0 het eerste WK-punt ooit voor het eiland. Dat zorgde voor groot feest in de kleedkamer, waar ook het koninklijk gezin zichtbaar van genoot.

Gevatte reactie naast FIFA-baas

Bij Nederland-Zweden zat Willem-Alexander naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Na afloop werd de koning gevraagd naar de omstreden FIFA-Vredesprijs, die eerder door Infantino werd uitgereikt aan de Amerikaanse president Donald Trump. Koning Willem-Alexander maakte er met een glimlach een grap over: ‘Ik heb Gianni Infantino misschien wat suggesties gedaan voor de Vredesprijs voor de komende jaren.’ Ook legde hij uit waarom hij naast de FIFA-baas zat: ‘Als Infantino dan aanwezig is, zit je naast de gastheer.’ Na de wedstrijd feliciteerde hij de spelers van het Nederlands elftal persoonlijk in hun kleedkamer.

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♬ origineel geluid – NOS Sport @nossport Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane waren aanwezig bij de klinkende 5-1 overwinning van Oranje op Zweden. Ze bezochten de ploeg na de wedstrijd nog even in de kleedkamer 🟠 #fifaworldcup

Eerste WK-punt voor Curaçao

Daarna verplaatste de aandacht zich naar Curaçao, dat tegen Ecuador knap overeind bleef. Doelman Eloy Room groeide uit tot de held van de avond met vijftien reddingen. Daarmee vestigde hij een bijzonder WK-record binnen de reguliere speeltijd. Room kon zijn geluk niet op en grapte: ‘Ik verwacht nu wel een standbeeld in mijn thuisland.’ Daarna werd hij serieuzer: ‘Dit betekent echt alles voor mij. Het voelt als een overwinning. Het is onwerkelijk. We hebben met deze ploeg zo’n weg afgelegd en kijk waar we nu staan. We hebben laten zien dat we over een ongelofelijke vechtlust beschikken.’

Dansend tussen de spelers

Na het historische gelijkspel bleef het koninklijk gezin niet op afstand. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane gingen de kleedkamer in en vierden mee met de spelers van Curaçao. Er werd gedanst, gezongen en gesprongen. Vooral de beelden van koningin Máxima die uitbundig meedeed, trokken veel aandacht. Ook eerder op de dag gingen de Oranjes al los bij de wedstrijd van Nederland, onder meer op Links rechts van Snollebollekes.

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@voetbalprimeur Geweldige beelden!😍🇨🇼 Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vieren het feest volop mee in de kleedkamer van Curaçao na het historische gelijkspel tegen Ecuador (0-0)! Daardoor wist Curaçao het eerste WK-punt uit de historie van het land te pakken👏 🎥: @Curaçao National Football Team ♬ origineel geluid – voetbalprimeur

Buitenlandse media zien opvallend tafereel

De feestbeelden gingen ook internationaal rond. Spaanse media schreven dat ‘de gebruikelijke plechtigheid van het Europese koningshuis werd doorbroken’. In Argentinië viel op dat Máxima, Willem-Alexander en Ariane ‘zichtbaar in extase’ waren tussen de spelers. Ook in Portugal, Engeland, Chili, België en Saoedi-Arabië werd geschreven over de dubbele steun van het koninklijk gezin voor Nederland én Curaçao.

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Dick Advocaat lovend over koninklijk bezoek

Dick Advocaat waardeerde de aanwezigheid van het koninklijk gezin enorm. De trainer vertelde: ‘Het is bewonderenswaardig hoe de koning, zijn vrouw en zijn dochter zich zo thuis voelen in onze groep. Ze lachen, ze dansen, niets is hen te veel en je ziet ze stralen van vreugde.’ Zo werd de WK-avond niet alleen sportief, maar ook koninklijk een moment om niet snel te vergeten.