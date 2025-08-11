Dilan Yesilgöz neemt woorden over Douwe Bob terug

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dilan Yesilgöz en Douwe Bob hebben hun conflict bijgelegd. Kort nadat bekend werd dat de zanger een kort geding aanspande tegen de VVD-leider, komen de twee met een gezamenlijke verklaring waarin Yesilgöz haar eerdere beschuldigingen intrekt.

De kwestie ontstond eind juni, wanneer Douwe Bob weigerde op te treden bij een Joods voetbaltoernooi. Een daaropvolgende post op X van Dilan Yesilgöz leidde tot ophef en zelfs juridische stappen. Nu kiezen beide partijen voor een einde aan deze periode.

Gezamenlijke verklaring

Op X schrijft Dilan: ‘Douwe Bob en ik zijn tot een gezamenlijke verklaring gekomen. We zetten daarmee samen een streep onder de afgelopen periode. We kiezen voor verbinding en verantwoordelijkheid. Zie hier het statement.’ Daaronder staat in een afbeelding het statement, dat begint met een situatieschets: ‘Eind juni ontstond ophef naar aanleiding van het afgebroken optreden van Douwe Bob bij een Joods voetbaltoernooi, onder andere door de tweet die Dilan Yesilgöz in reactie hierop schreef op X.’ Dilan erkent met deze woorden de bijdrage van haar post aan de ophef.

Excuses van Dilan Yesilgöz

Korter dan een week geleden spande Douwe nog een kort geding aan tegen Dilan omdat hij excuses wilde en eiste dat de post op X zou worden verwijderd. Nu is dat gebeurd. In het statement staat: ‘Dilan Yesilgöz erkent dat zij Douwe Bob in haar tweet van 29 juni jl. niet had moeten beschuldigen van Jodenhaat en evenmin van het weigeren van een optreden voor kinderen omdat zij Joods zijn. Dat was niet juist. Zij biedt Douwe Bob hiervoor haar excuses aan en heeft de bewuste tweet inmiddels verwijderd.’

Douwe Bob en ik zijn tot een gezamenlijke verklaring gekomen. We zetten daarmee samen een streep onder de afgelopen periode. We kiezen voor verbinding en verantwoordelijkheid.

Zie hier het statement. pic.twitter.com/rE3M6NOe8r — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) August 11, 2025

Reactie van Douwe Bob

Het statement vervolgt over de rol van Douwe: ‘Zoals Douwe Bob eerder aangaf, betreurt hij het zeer als de aanwezigen bij het voetbaltoernooi het gevoel hebben gekregen dat zij vanwege hun identiteit werden afgewezen. Dat was beslist niet zijn bedoeling.’

Elkaar gevonden

Dilan en Douwe lijken elkaar te hebben gevonden: ‘In een tijd van groeiende polarisatie kiezen wij bewust voor verbinding en verantwoordelijkheid. Hiermee willen wij gezamenlijk een streep zetten onder deze kwestie.’

FOTO: ANP