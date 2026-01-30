Jack van Gelder

Jack van Gelder definitief niet meer aan tafel bij Hélène Hendriks

Tekst: Denise Delgado

30/01/2026

Jack van Gelder (75) keert niet terug aan de Oranje-tafels van de talkshows die Hélène Hendriks (45) presenteert. Talpa bevestigt dat de samenwerking stopt nadat partijen het niet eens werden over de frequentie van zijn aanwezigheid.

Talpa zegt dat er een open gesprek is geweest met als insteek doorgaan, maar dan met ‘een andere tafelsamenstelling en een minder frequente indeling van Jack’. Omdat er geen akkoord kwam, is ‘in gezamenlijk overleg besloten de samenwerking te beëindigen’.

Lees ook: Jack van Gelder betrokken bij twee incidenten in NOS-onderzoek

Sfeermaker

Hélène noemt het ‘megajammer’ en prijst de presentator als ‘sfeermaker met een duidelijke mening’. Ze wijst er tegelijk op dat Rutger Castricum altijd haar vaste sidekick was en dat de bezetting aan de kop ‘niet uitmaakt’: ‘Ze hebben ook vaak samen gezeten en dat werkte heel goed.’

Nieuwe gezichten

Volgens Hélène is het nu tijd om anderen te laten opstaan: ‘Je moet ook naar de toekomst kijken. We hebben nieuwe mensen die we uit willen proberen.’

Lees ook: Jack van Gelder over Johnny de Mol: ‘Presenteren is een vak’

Andere dingen doen

Eerder sprak Johan Derksen over vermeende ‘driftige buien’ van Jack bij De Oranjewinter. Hélène koppelt dat los van dit besluit: ‘Jack en die redacteur hebben dat uitgepraat.’ Volgens de presentator wil Jack op zijn 75e ‘andere dingen doen met zijn leven’.

Bekijk ook:

BEELD: ANP
Bron: De Telegraaf

LEES OOK

Winter Vol Liefde-fan Patty Brard haalt uit naar Robin: ‘Koffie uit de magnetron? Ik zou gek worden’
Opnames Grey’s Anatomy stilgelegd door landelijke ICE-protesten
Koningin Máxima zegt ook Purmerend af wegens griep
Isa Hoes staat weer open voor de liefde: ‘Al vijftien jaar alleen’

Uit andere media

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise