Jack van Gelder definitief niet meer aan tafel bij Hélène Hendriks

Tekst: Denise Delgado

Jack van Gelder (75) keert niet terug aan de Oranje-tafels van de talkshows die Hélène Hendriks (45) presenteert. Talpa bevestigt dat de samenwerking stopt nadat partijen het niet eens werden over de frequentie van zijn aanwezigheid.

Talpa zegt dat er een open gesprek is geweest met als insteek doorgaan, maar dan met ‘een andere tafelsamenstelling en een minder frequente indeling van Jack’. Omdat er geen akkoord kwam, is ‘in gezamenlijk overleg besloten de samenwerking te beëindigen’.

Sfeermaker

Hélène noemt het ‘megajammer’ en prijst de presentator als ‘sfeermaker met een duidelijke mening’. Ze wijst er tegelijk op dat Rutger Castricum altijd haar vaste sidekick was en dat de bezetting aan de kop ‘niet uitmaakt’: ‘Ze hebben ook vaak samen gezeten en dat werkte heel goed.’

Nieuwe gezichten

Volgens Hélène is het nu tijd om anderen te laten opstaan: ‘Je moet ook naar de toekomst kijken. We hebben nieuwe mensen die we uit willen proberen.’

Andere dingen doen

Eerder sprak Johan Derksen over vermeende ‘driftige buien’ van Jack bij De Oranjewinter. Hélène koppelt dat los van dit besluit: ‘Jack en die redacteur hebben dat uitgepraat.’ Volgens de presentator wil Jack op zijn 75e ‘andere dingen doen met zijn leven’.

BEELD: ANP

Bron: De Telegraaf