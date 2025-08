Jack van Gelder over Johnny de Mol: ‘Presenteren is een vak’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jack van Gelder is weer te zien bij De Oranjezomer. In een gesprek met Shownieuws vertelt hij dat hij tijdens zijn pauze is gaan nadenken over zijn plek in het televisiewereldje. Hij geeft toe dat hij zich, ondanks zijn jarenlange ervaring, nog altijd kan aantrekken wat mensen online over hem schrijven. Dan spreekt hij zich zelf uit over Johnny de Mol.

Hij doet dat in ieder geval niet als anoniem account, wordt aan tafel bij Shownieuws gelachen.

Geraakt door reacties

Jack twijfelde na zijn noodgedwongen pauze of de tv-wereld nog wel voor hem was. Sociale media spelen daarin een grote rol, legt hij uit: ‘Er wordt zoveel geschreven door anonieme accounts tegenwoordig. Dat kan me af en toe, toch nog wel raken.’ Aan tafel bij Shownieuws wordt besproken dat Van Gelder al lang in het vak zit, maar dat lijkt dus geen verschil te maken.

Niet aan de talkshowtafel bij Johnny

Toch is Jack zelf ook niet voorzichtig met zijn kritiek. over Johnny de Mol is hij helder: hij vindt niet dat de presentator opnieuw de talkshow moet presenteren. ‘Presenteren is toch een vak’, zegt hij. De keuze om destijds niet aan te schuiven bij Johnny lag volgens hem niet bij hemzelf. ‘Dat was een keuze van de redactie.

FOTO: ANP