Grote brand bij Wilfred Genee: ‘Helemaal afgefikt’

Tekst: Nicky Molendijk

Dat was even flink schrikken voor Wilfred Genee en zijn gezin. Vrijdagavond heeft er een grote brand gewoed bij het huis van de presentator. Hierdoor kon Genee niet aanwezig zijn bij de opening van ‘Vandaag Inside’.

Wilfred keerde na enkele minuten alsnog aan tafel. “Het is gelukkig het gebouw naast ons huis. Maar dat is wel helemaal afgefikt”, vertelt de aangedane Genee.

“Gelukkig zijn mijn kinderen en vrouw oké. Dat is het belangrijkste”, laat de presentator weten. De familie is wel ‘enorm geschrokken’.

Twee jaar geleden was er ook al brand in het huis van Wilfred. Toen stond de keuken van de presentator in de brand.