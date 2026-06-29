Waarom Archie en Lilibet in het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk hun neefjes en nichtje niet zien

Tekst: Ruth Smeets

Prins Archie en prinses Lilibet reizen volgende maand waarschijnlijk samen met prins Harry en Meghan Markle naar het Verenigd Koninkrijk. Voor de kinderen wordt dat een bijzonder moment: ze zijn er al sinds 2022 niet meer geweest.

Harry en Meghan zijn aanwezig bij de One Year To Go-ceremonie voor de Invictus Games, die in 2027 in Birmingham worden gehouden. Daarnaast zou Harry zijn kinderen graag laten kennismaken met familieleden en met plekken die een rol speelden in zijn eigen jeugd.

Terug na vier jaar

Prins Archie en prinses Lilibet waren voor het laatst in het Verenigd Koninkrijk tijdens de viering van het platina jubileum van koningin Elizabeth II. Sindsdien groeiden de kinderen vooral op buiten de Britse koninklijke familie. Waarschijnlijk zullen ze tijdens het bezoek wel tijd doorbrengen met hun grootvader, koning Charles. Een ontmoeting met prins William, prinses Catherine en hun kinderen lijkt daarentegen niet waarschijnlijk.

Neefjes en nichtje blijven waarschijnlijk buiten beeld

Daarmee is de kans klein dat Archie en Lilibet hun koninklijke neefjes en nichtje zien: prins George, prinses Charlotte en prins Louis. Volgens royaltydeskundige Amanda Matta is zo’n ontmoeting niet eenvoudig te regelen. Tegen Page Six zegt Amanda: ‘Zelfs als de relaties langzaam verbeteren, heeft het gezin van Wales waarschijnlijk al een volle zomerplanning klaarliggen. En elke hereniging tussen de neefjes en nichtjes zou enorm veel planning en goede wil van alle betrokkenen vragen.’

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Spanningen blijven een obstakel

Volgens Amanda zit het grootste probleem in de gespannen verhouding tussen prins Harry en prins William. Ook de band tussen Meghan Markle en prinses Catherine zou meespelen bij de vraag of de kinderen elkaar kunnen zien. Het is bovendien onduidelijk of George, Charlotte en Louis Lilibet ooit hebben ontmoet. Toen Lilibet voor het laatst in het Verenigd Koninkrijk was, waren de drie kinderen met hun ouders in Cardiff voor een officieel bezoek.

Prins Archie ontmoette hen al wel

Archie heeft zijn neefjes en nichtje wel eerder gezien. In 2019 kwamen de kinderen samen tijdens een speelmoment, waarbij het publiek de pasgeboren Archie voor het eerst met zijn oudere neefjes en nichtje zag. Van die dag verschenen meerdere warme beelden. George en Charlotte keken nieuwsgierig naar hun kleine familielid, terwijl Harry na zijn polowedstrijd stralend naar Meghan keek, die Archie vasthield. Louis stal ondertussen de show: met de Ray-Ban-zonnebril van Kate op liep hij naar Meghan en Archie, stak zijn tong uit en zwaaide naar zijn tante.