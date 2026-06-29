Prinses Catherine beklimt drie bergen voor bijzonder doel

Tekst: Redactie Weekend

Prinses Catherine heeft een indrukwekkende sportieve prestatie neergezet voor het goede doel. De prinses van Wales deed mee aan de National Three Peaks Challenge.

Binnen 24 uur beklom de prinses de drie hoogste bergen van Schotland, Engeland en Wales.

Met haar actie haalde Catherine geld op voor de Royal Marsden Cancer Charity. Het doel ligt haar persoonlijk na aan het hart, omdat zij na haar kankerdiagnose werd behandeld in het Royal Marsden Hospital.

Meer dan een fysieke uitdaging

Op sociale media liet Catherine een foto zien vanaf de top van Ben Nevis. Daarbij maakte ze duidelijk dat de tocht voor haar om meer ging dan alleen uithoudingsvermogen. Volgens de prinses stond de uitdaging ook in het teken van nadenken over het leven na een diagnose.

Catherine wilde met haar actie aandacht vragen voor het belang van brede, holistische zorg. Daarmee doelde ze op zorg die verder kijkt dan alleen de medische behandeling en ook oog heeft voor de mens achter de patiënt.

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De prinses begon zaterdagavond aan de zware tocht. Opvallend genoeg volbracht ze de beklimming in haar eentje. Tussen de verschillende locaties werd Catherine vervoerd door een team van Kensington Palace.

De National Three Peaks Challenge staat bekend als een pittige beproeving. Deelnemers beklimmen de hoogste bergen van Schotland, Engeland en Wales binnen één etmaal.

Support van familie

Na afloop werd Catherine volgens Britse media opgewacht door prins William, hun kinderen en ook haar ouders en broer. Het moet een emotioneel moment zijn geweest na de persoonlijke betekenis van deze uitdaging.

In 2024 werd bekend dat bij Catherine kanker was vastgesteld. Met haar beklimming heeft de prinses nu op een bijzondere manier aandacht gevraagd voor kankerzorg en geld opgehaald voor de Royal Marsden Cancer Charity.