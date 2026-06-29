Eerste trailer van nieuwe Jane Austen-film Sense and Sensibility verschenen

Tekst: Evelien Berkemeijer

De officiële trailer voor de langverwachte verfilming van Jane Austens Sense and Sensibility is uitgebracht. De film verschijnt in september in de bioscoop.

De nieuwe productie wordt geregisseerd door Georgia Oakley, bekend van Blue Jean, met een scenario van Diana Reid. Sense and Sensibility komt van de producenten achter Pride and Prejudice uit 2005 en Emma uit 2020.

Terug naar Jane Austens klassieker

Austens roman, omschreven als ‘meeslepend’ en ‘iconisch’, volgt de zussen Elinor en Marianne Dashwood in het Engeland van de Georgische tijd. Na de dood van hun vader moeten zij hun familielandgoed verlaten en zoeken ze hun weg in een maatschappij waarin financiële zekerheid en huwelijkskandidaten van groot belang zijn.

Liefde, verlies en zusterschap

De trailer laat zien hoe Elinor en Marianne liefde, liefdesverdriet en de zoektocht naar geluk beleven. Elinor voelt zich aangetrokken tot de charmante en plichtsgetrouwe Edward Ferrars, terwijl Marianne op slag verliefd wordt op John Willoughby nadat hij haar redt uit een plotselinge stortbui.

Tekst gaat verder onder trailer.

Nieuwe interpretatie met grote cast

Daisy Edgar-Jones speelt Elinor Dashwood, naast Esmé Creed-Miles als Marianne Dashwood. Verder zijn Caitríona Balfe te zien als Mrs. Dashwood, Frank Dillane als John Willoughby, Herbert Nordrum als Colonel Brandon, Bodhi Rae Breathnach als Margaret Dashwood, George MacKay als Edward Ferrars en Fiona Shaw als Mrs. Jennings.

Minder perfect plaatje

De film wordt omschreven als een ‘onweerstaanbare nieuwe interpretatie van Jane Austens iconische Sense and Sensibility’ en als ‘Een charmant, geestig en zeer herkenbaar verhaal over liefde en zusterschap met Daisy Edgar-Jones en Esmé Creed-Miles in de hoofdrollen.’ De regisseur zei tegen Vogue dat ze vooral een verhaal over ‘mensen’ wilde maken: ‘Ik ben een beetje klaar met die fetisjering van die periode,’ legde ze uit. ‘En dat idee dat iedereen wel zeven uur besteedde aan hun haar en make-up, dat alles er altijd perfect uitzag en dat er altijd iemand klaarstond om je te helpen met je jurk of zoiets. Ik ben geen historicus, maar ik geloof er niet helemaal in.’ Sense and Sensibility verschijnt op 25 september 2026 in de Britse bioscopen.

BRON: HELLO! MAGAZINE