Overhemd van Colin Firth uit Pride and Prejudice geveild

Het overhemd waarmee Colin Firth in 1995 in de film Pride & Prejudice uit het water kwam lopen, wordt geveild. Het kledingstuk maakt deel uit van een veiling in Londen waar dinsdag tientallen kostuums uit films worden verkocht voor het goede doel.

Het witte overhemd dat Firth droeg in de rol van Mr. Darcy moet naar schatting een bedrag tussen de 7000 en 10.000 Britse pond opbrengen, omgerekend zo’n 8100 tot 11.600 euro. Het item behoort tot de top drie van kavels die naar verwachting voor het meeste geld verkocht zullen worden. Het topstuk is de rode Christian Dior-jurk die Madonna in 1996 droeg toen zij Eva Peron speelde in de film Evita. De opbrengst wordt geschat op 40.000 tot 60.000 pond (46.000 tot 70.000 euro).

“lights Camera Auction” – Photocall

Liefdadigheidsinstelling

De veiling kwam tot stand nadat de Oscar- en BAFTA-winnende kostuumontwerper John Bright veilinghuiseigenaar Kerry Tailor uitnodigde in zijn opslag om items te zoeken die konden worden geveild voor zijn Bright Foundation. Deze liefdadigheidsinstelling biedt kunsteducatie voor kinderen en jongeren.

