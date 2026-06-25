Koning Charles Getty Images (1)

© ANP

Zien! Koning Charles wordt in hitte gevolgd door assistent met ventilator

Tekst: Ruth Smeets

25/06/2026

Koning Charles kreeg woensdag tijdens een bijeenkomst in Londen hulp om de hitte te doorstaan. Een assistent liep met hem mee en hield een elektrische handventilator bij de Britse koning.

Het Verenigd Koninkrijk beleefde woensdag de warmste junidag ooit gemeten. De temperatuur kwam boven de 35 graden uit. Koning Charles worstelde zichtbaar met die hitte.

Koning Charles Getty Images
Lees ook Ophef: koning Charles betaalt de huur van zijn nichtjes Beatrice en Eugenie

Koning Charles zichtbaar warm tijdens bijeenkomst

Tijdens de receptie in St James’s Palace was te zien hoe Charles verkoeling kreeg van Master of the Household Tony Johnstone-Burt. Hij hield een kleine ventilator bij de koning terwijl die met aanwezigen sprak. Ook veegde koning Charles meerdere keren met een zakdoek het zweet van zijn gezicht. In het historische paleis was volgens Britse media geen airconditioning aanwezig. Daarom stonden er grote ventilatoren in de zalen en kregen bezoekers handwaaiers uitgedeeld. Niet alleen koning Charles had last van de warmte: ook veel gasten probeerden zichzelf koelte toe te wuiven.

Klimaat centraal tijdens receptie

De bijeenkomst werd gehouden tijdens London Climate Action Week en ging over de aanpak van supervervuilende stoffen. Energy Secretary Ed Miliband begon met praktische mededelingen over de hitte. Zo liet hij weten dat er een verpleegkundige aanwezig was en dat er een rustige ruimte beschikbaar was voor mensen die door de warmte onwel dreigden te worden.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Gevolgen van de klimaatcrisis

Volgens Miliband liet de situatie goed zien hoe uitzonderlijk de omstandigheden zijn. Hij zei: ‘Het feit dat we dit in juni moeten doen in het Verenigd Koninkrijk zegt veel over de omstandigheden waarin we verkeren.’ Ook stelde hij dat zulke hitte inmiddels geen uitzondering meer is: ‘Dit was nooit normaal, maar jammer genoeg is het dat nu wel.’

LEES OOK

Koningin Máxima opent jubileumeditie North Sea Jazz
Aanpassingen werkbezoeken koningspaar door tropische temperaturen
Kroonprins Jacques en prinses Gabriella stelen de show bij vurige traditie in Monaco
Oude vertrouweling doet opvallende uitspraak over William en Harry
Lees meer Royalty

Uit andere media

Sante Vrouw doet dutje in hitte

Waarom word je slaperig van hitte?
Vriendin Inge - schrijftip en schrijfroutine

Schrijftip van Inge: ‘Rank onnavolgbare reviews met collega-auteurs’
Party Renze Klamer

Het turbulente liefdesleven van RTL-ster Renze Klamer
Weekend Frenkie De Jong En Mikky Getty Images

Mikky Kiemeney reageert op eigen wijze op kritiek op Frenkie de Jong
Meer van Ruth