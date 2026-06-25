Zien! Koning Charles wordt in hitte gevolgd door assistent met ventilator

Tekst: Ruth Smeets

Koning Charles kreeg woensdag tijdens een bijeenkomst in Londen hulp om de hitte te doorstaan. Een assistent liep met hem mee en hield een elektrische handventilator bij de Britse koning.

Het Verenigd Koninkrijk beleefde woensdag de warmste junidag ooit gemeten. De temperatuur kwam boven de 35 graden uit. Koning Charles worstelde zichtbaar met die hitte.

Koning Charles zichtbaar warm tijdens bijeenkomst

Tijdens de receptie in St James’s Palace was te zien hoe Charles verkoeling kreeg van Master of the Household Tony Johnstone-Burt. Hij hield een kleine ventilator bij de koning terwijl die met aanwezigen sprak. Ook veegde koning Charles meerdere keren met een zakdoek het zweet van zijn gezicht. In het historische paleis was volgens Britse media geen airconditioning aanwezig. Daarom stonden er grote ventilatoren in de zalen en kregen bezoekers handwaaiers uitgedeeld. Niet alleen koning Charles had last van de warmte: ook veel gasten probeerden zichzelf koelte toe te wuiven.

Klimaat centraal tijdens receptie

De bijeenkomst werd gehouden tijdens London Climate Action Week en ging over de aanpak van supervervuilende stoffen. Energy Secretary Ed Miliband begon met praktische mededelingen over de hitte. Zo liet hij weten dat er een verpleegkundige aanwezig was en dat er een rustige ruimte beschikbaar was voor mensen die door de warmte onwel dreigden te worden.

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Volgens Miliband liet de situatie goed zien hoe uitzonderlijk de omstandigheden zijn. Hij zei: ‘Het feit dat we dit in juni moeten doen in het Verenigd Koninkrijk zegt veel over de omstandigheden waarin we verkeren.’ Ook stelde hij dat zulke hitte inmiddels geen uitzondering meer is: ‘Dit was nooit normaal, maar jammer genoeg is het dat nu wel.’