Oude vertrouweling doet opvallende uitspraak over William en Harry

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jamie Lowther-Pinkerton heeft gereageerd op de moeizame band tussen prins William en prins Harry. De voormalige privésecretaris werkte jarenlang voor de broers en liet in gesprek met The Times merken dat hij Harry nog altijd een warm hart toedraagt.

De breuk binnen de Britse koninklijke familie houdt de gemoederen al jaren bezig. Zeker nu Harry naar verwachting in juli naar het Verenigd Koninkrijk reist met Meghan Markle en hun kinderen prince Archie en princess Lilibet, wordt opnieuw gespeculeerd over een mogelijke toenadering tussen William en Harry.

Voorzichtig over verzoening

In een interview met The Times kreeg Jamie Lowther-Pinkerton de vraag of hij denkt dat een verzoening tussen William en Harry mogelijk is. Daarop gaf Jamie een voorzichtig antwoord: ‘Weet je wat? Ik denk dat ik maar beter uit de buurt kan blijven van die Harry-kwestie.’ Wel sprak hij liefdevol over Harry. ‘Wat ik zou willen zeggen, is dat ik erg op hem gesteld was en ben. Hij heeft enorm veel goede eigenschappen en ik ben een eeuwige optimist.’ Over beide broers zei hij bovendien: ‘Ik hield van hen allebei’ en noemde hij hen ‘dappere mannen.’

Lof voor Diana en Catherine

Jamie blikte ook terug op zijn tijd in de koninklijke hofhouding, waar hij van 2005 tot 2013 werkte. Hij noemde princess Diana ‘zo’n verademing’ en ‘een soort bruisende lifewire.’ Ook over prinses Catherine was hij bijzonder positief. De prinses kreeg lof nadat Jamie haar hielp wegwijs te worden binnen de familie na haar huwelijk met William in 2011. ‘Ze is een echt coole vrouw. Geweldig. [William] heeft goed gekozen.’ Over William en Kate zei hij: ‘Ik vind hen geweldig.’

Tekst gaat verder onder video waarin Shownieuws de mogelijkheid van een verzoening bespreekt.

Geen snelle toenadering verwacht

Volgens royal editor Emily Nash is de kans klein dat William en Harry elkaar tijdens Harry’s komende bezoek uitgebreid zullen spreken. Daarover zei Emily tegen Page Six: ‘Ik zou zeker niet verwachten dat er tijdens dit bezoek iets gebeurt.’ Al voegde ze daaraan toe: ‘Je weet het natuurlijk nooit.’ Ook als de broers bij dezelfde familiebijeenkomst aanwezig zijn, verwacht de expert weinig toenadering. ‘Maar gezien de zeer gespannen aard van de relatie tussen William en Harry, denk ik niet dat ze zich haasten om tijd met elkaar door te brengen alleen omdat Harry terug is in het Verenigd Koninkrijk.’

Charles richt zich op eigen band

Koning Charles lijkt zich volgens kenners vooral te richten op zijn eigen band met Harry en op een mogelijke ontmoeting met Archie en Lilibet. De koning zou de Sussexes hebben uitgenodigd om tijdens hun bezoek op een koninklijk landgoed te verblijven en hulp hebben aangeboden rond beveiliging. Royalty-expert Amanda Matta stelt in Page Six dat vooral William afstand houdt. ‘William is al jaren degene die tegenhoudt, omdat hij Harry’s verraad als onvergeeflijk ziet,’ zei Amanda. Toch sluit ze niet uit dat er ooit beweging komt, al zou dat volgens haar beginnen achter gesloten deuren. Emily temperde de verwachtingen: ‘Dit soort dingen moeten stap voor stap gebeuren’, zei ze. ‘Ik verwacht niet dat dingen van de ene op de andere dag veranderen.’