Dave onthult bijzonder verhaal achter prematie-speech van Madelief

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dave blikt in Over Mijn Lijk – de podcast terug op een bijzonder moment uit het programma. Hij kiest de speech van Madelief tijdens haar prematie als zijn favoriete fragment.

Daarin sprak Madelief over het droomleven dat zij samen met Dave had kunnen opbouwen. Een toekomst waarin de ziekte achter haar lag en waarin liefde, rust en gezelligheid centraal stonden. Het was te zien in Over Mijn Lijk.

Droomleven met Dave

In haar speech beschreef Madelief een wereld waarin al haar dromen werkelijkheid zouden worden. Ze concludeerde: ‘Dit wordt mijn wereld als ik kom te overlijden. Een wereld die al mijn dromen voor me waarmaakt. Een wereld vol liefde, gezelligheid en rust en vooral een wereld waarin ik even geen zorg meer ben.’

Samen bedacht

Dave vertelt in de podcast dat hij dit beeld samen met Madelief schreef toen ze net samenwoonden. ‘Ze heeft het aangepast voor de prematie, zodat het leven iets groter zou worden want we woonden net samen en lagen in bed en toen zaten we een beetje te fantaseren over: wat zou ons leven zijn als er geen kanker is?’ Samen spraken ze over hun droomhuis, hoeveel kinderen ze zouden willen en welk huisdier daarbij hoorde.

Positief terugkijken

Het terughoren van de speech in Over Mijn Lijk vindt Dave heftig, maar hij kijkt ook met een lach terug op het leven dat Madelief voor hen schetste. ‘Als ik terugdenk heb ik eigenlijk niks waar ik verdrietig over kan zijn’, zegt hij. ‘We zouden deze maand drie jaar samen zijn en in die tweeënhalf jaar hebben we alles eruit gehaald wat erin zit. Een heel leven geleefd met zijn tweeën. Dus ik kijk ook op die speech en dag zelf ook heel positief terug.’

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