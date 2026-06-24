Partners van Madelief en Marit over meedoen aan Over Mijn Lijk: ‘Ik was het er niet helemaal mee eens’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Mackenzie en Dave werden allebei verliefd op iemand die niet lang meer zou leven. In Over Mijn Lijk was te zien dat Dave een relatie had met Madelief, terwijl Mackenzie zelfs trouwde met Marit.

Toch reageerden de mannen heel verschillend toen hun vriendin vertelde mee te willen doen aan Over Mijn Lijk. Waar Mackenzie meteen positief was, moest Dave eerst wennen aan het idee.

Dave twijfelde eerst

Dave vertelt: ‘Ik was het er niet helemaal mee eens in het begin, totaal niet.’ Madelief had het al langer over Over Mijn Lijk en kreeg op een bepaald moment contact met Eva, die eerder meedeed aan het programma. Toen ze zelf in contact kwam met het programma, was Dave nog gereserveerd: ‘Ik weet het niet hoor, of ik met mijn gezicht op de camera wil.’ Hij noemt zichzelf een ‘privé persoon’ en vond het idee dat veel mensen zouden meekijken niet meteen comfortabel.

Een tijdcapsuletje

Niet omdat het hem uitmaakt dat mensen het zien, benadrukt Dave. Inmiddels, anderhalf jaar later, is hij blij dat de beelden er zijn. Hij noemt het een ’tijdcapsuletje’ voor momenten waarop hij terug wil, mede omdat hij zelf niet alles meer herinnert. Dat Tim bij intieme momenten aanwezig was en intieme vragen stelde, vond Dave na de opnames van de eerste aflevering niet meer gek. Volgens hem was ‘de druk van de ketel’ en voelde het goed.

Tekst gaat verder onder podcast.

Mackenzie was direct positief

Mackenzie stond er vanaf het begin anders in. ‘Dat je je lijden deelt, dat is toch wel iets heel persoonlijks, maar ik begin het ook steeds meer te zien als iets wat ze nalaat aan mensen.’ Hij vond het ook mooi om Marit weer terug te zien op tv en benoemt opnieuw dat hij het stoer vond dat ze dit wilde aangaan.

Kwetsbaar op televisie

‘Iedereen gaat je zien, iedereen gaat een mening over je hebben of je het nou wil of niet. Je zet jezelf in een nog kwetsbaardere positie dan je eigenlijk al staat. Dat je dat doet en durft, daar heb je heel veel kracht voor nodig. Dat vond ik heel mooi aan haar’, zegt Mackenzie stralend.