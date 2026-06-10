Marit uit Over Mijn Lijk leefde voluit en kwam zelfs in de cel terecht

Tekst: Evelien Berkemeijer

Marit uit Over Mijn Lijk maakte in het programma al duidelijk dat ze zou overlijden met het gevoel dat ze alles uit haar leven had gehaald. ‘Ik zou wel zeggen dat ik echt een volmaakt leven gehad heb’, zei ze toen.

In Over Mijn Lijk – De Podcast reageert haar moeder Ingrid op die woorden. Het doet haar goed om te horen dat Marit haar leven zo heeft ervaren. Tegelijk benadrukt ze dat haar dochter daar zelf ook een grote rol in had. Daarbij vertelt ze iets wat de kijker nog niet wist.

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Hard geleefd

‘Ze heeft echt hard geleefd, dat kan ik wel zeggen, de laatste maanden. Fantastisch.’ Voor Ingrid helpt het een beetje bij het verwerken van haar verlies dat Marit zelf zei alles te hebben meegemaakt. ‘Ze heeft alleen geen kinderen gekregen, maar verder: gewoon alles heeft ze meegemaakt.’ Wanneer presentator Tim Hofman de bruiloft noemt die in het programma te zien was, komt Ingrid met een opvallende onthulling. ‘Tot in de cel gezeten, alles.’ Tim wist daar niets van en vraagt verbaasd om meer uitleg.

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Taakstraf voor Marit

Volgens Ingrid ging het om ‘een soort hele kleine winkeldiefstal’, maar liep de situatie uit de hand omdat Marit in paniek raakte. Ze vertelt ook dat Marit met haar nepnagels haar naam in de deur van de cel kerfde. Uiteindelijk kreeg ze voor de diefstal een taakstraf.

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