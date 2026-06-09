Marit uit Over Mijn Lijk vond troost bij moeder van Tycho

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de eerste aflevering van Over Mijn Lijk – De Podcast praat Tim Hofman met Daniela, de moeder van Tycho, en Ingrid, de moeder van Marit. Samen spreken ze over hoe je verder moet leven zonder je kind.

Al snel blijkt dat de twee moeders uit Over Mijn Lijk elkaar al eerder hebben ontmoet. Die ontmoeting was voor allebei waardevol, omdat ze veel herkenning bij elkaar vonden. Ook Marit was bij een ontmoeting, die plaatsvond na het overlijden van Tycho.

Lees ook: Tim Hofman nam zonder camera’s afscheid van Marit uit OML

Ontmoeting gaf Marit hoop

De eerste keer dat Daniela en Ingrid elkaar zagen, was Marit daar ook bij. Ingrid vertelt dat die ontmoeting hoop opriep bij haar dochter, omdat Marit haar eigen overlijden vooral ingewikkeld vond voor de mensen die ze zou achterlaten.

Tekst gaat verder onder video.

Troost door Daniela te zien

Marit maakte zich veel zorgen om haar omgeving. Dat ze zag dat het met Daniela na het verlies van Tycho ‘best oké’ ging, gaf haar troost. Dat vertelt haar moeder. Ingrid merkte dat ook bij zichzelf: ‘En dat gaf mij daardoor ook weer troost. Ook door jou te zien en te knuffelen’, zegt ze tegen Daniela.

Zorgen om achterblijvers

Daniela vertelt dat Marit haar zorgen eerder ook al had gedeeld toen ze appcontact hadden. Ze vond het fijn om van Marit te horen, maar wordt emotioneel als ze uitlegt waarom dat haar zo raakte: ‘Omdat ik weet hoeveel verdriet zo’n meisje heeft omdat ze weet dat ze dadelijk haar familie moet achterlaten. Tycho had dat ook.’

Ook over Over Mijn Lijk