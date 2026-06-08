Tim Hofman nam zonder camera’s afscheid van Marit uit Over mijn lijk

Tekst: Ruth Smeets

In Over Mijn Lijk zijn zondagavond de laatste opnames van Marit uitgezonden. De 24-jarige deelneemster overleed op 12 december 2025 aan de gevolgen van uitgezaaide botkanker.

Eerder in het programma was te zien hoe Marit trouwde met haar grote liefde Mackenzie. Niet lang daarna verslechterde haar gezondheid in rap tempo. Door uitzaaiingen bij haar hart hield ze veel vocht vast.

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Marit vraagt Tim om langs te komen

In de dagen voor haar overlijden nam de pijn bij Marit toe. Nadat ze wakker werd met hevige klachten, kreeg ze van de huisarts zware medicatie. Ze vroeg Tim Hofman daarom of hij haar nog één keer wilde bezoeken. Bij aankomst werd Tim opgewacht door Mackenzie, die vertelde: ‘Het is heel snel gegaan de afgelopen dagen. Nu zit ze aan een morfinepomp en daardoor hallucineert ze soms. Daarom wil ze iedereen nog even spreken, voordat ze naar eigen zeggen zichzelf niet meer is.’ Op de vraag of Marit het einde van de week zou halen, reageerde Mackenzie: ‘Ik hoop dat ze het haalt, want ik wil haar niet kwijt.’

Geen camera’s bij laatste gesprek

Tim gaf aan dat hij vooral hoopte dat Marit niet langer hoefde te lijden. ‘Ik heb liever dat ze dan haar rust krijgt, dan dat ze zo moet overleven.’ Marit koos ervoor om het laatste gesprek zonder camera’s te voeren. Ze was erg verzwakt en zag er anders uit dan voorheen. ‘Ik vind dit niet leuk zo’, zei ze daarover. Bang voor wat er zou komen, leek Marit niet te zijn. ‘Ik vind het best wel bevrijdend eigenlijk.’ Toen Tim haar vroeg of ze nadacht over een mogelijk hiernamaals, zei ze: ‘Ja, ik ben best wel enthousiast. Ik kijk wel even waar we heengaan.’ Even later voegde ze daaraan toe: ‘Het gaat misschien wel leuk worden.’

Een laatste groet

Aan het einde van hun ontmoeting sprak Tim haar nog één keer toe. ‘Bedankt voor alle openheid. Ik heb genoten van onze gesprekken en ik zal vaak naar je tattoo kijken. Dan zeg ik je gedag.’ Daarna wenste de presentator Marit een ‘fijne reis’. Enkele dagen na dat laatste gesprek overleed ze.