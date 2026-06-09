Moeders van Marit en Tycho over deelname aan Over Mijn Lijk: ‘Het maakt het wel heel complex’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de eerste aflevering van ‘Over Mijn Lijk – De Podcast’ spreekt Tim Hofman met Daniela, de moeder van Tycho, en Ingrid, de moeder van Marit. Ze vertellen over de deelname van hun kinderen aan het programma en wat die keuze na hun overlijden met hen doet.

Voor beide moeders bracht de deelname aan Over Mijn Lijk moois, maar ook moeilijke momenten. Het terugzien van beelden bleek confronterend, mede omdat hun verlies nog zo dichtbij is.

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Ingrid noemt deelname ‘echt wel een dingetje’

Ingrid vertelt dat de betrokkenheid bij het programma na Marits overlijden ingewikkeld kon zijn. Ze noemt het ‘echt wel een dingetje’ en legt uit: ‘Ik vind het leuk, ik haal er ook heel veel steun uit. Ik weet dat Marit er heel veel steun aan heeft gehad en daardoor ben ik er ook helemaal oké mee. Maar het maakt het wel heel complex. Na haar overlijden, je bent continu wel betrokken bij het programma, terwijl je dat misschien niet altijd wil of op dat moment zin in hebt.’ Volgens Ingrid hoort het erbij, maar blijven de beelden confronterend. ‘Beelden zijn mooi, maar het is ook een beetje vers nog.’

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Daniela zag nog geen bewegende beelden van Tycho

Daniela herkent dat gevoel. Zij vertelt dat nabestaanden de afleveringen eerder mochten bekijken om onder meer fouten eruit te halen, maar dat ze vóór dat moment nog geen bewegende beelden van Tycho had gezien. ‘Omdat ik het niet aankon.’ Dat ze de beelden toen wel ‘moest’ zien, vond ze moeilijk. ‘Het was voor mij ook echt een beetje een confrontatie met mijn eigen gevoel en verdriet. Dat was nog steeds een stukje dat ik probeerde weg te duwen omdat ik dat nog te confronterend vond. Toen waren we toch al zeker een maand of zes onderweg in ons rouwproces. Dus het onder ogen zien van is dan toch best lastig nog.’

Beelden brachten Ingrid ook iets waardevols

Voor Ingrid had het terugkijken ook een positieve kant. Ze vertelt dat ze veel moeite heeft met Marits laatste maand, waarin haar dochter erg ziek werd. ‘Ik heb vooral heel erg moeite met Marit haar laatste maand ongeveer. Zij werd heel ziek, daar heb ik heel veel moeite mee. Maar ik hoorde haar terugzeggen in een aflevering dat ze helemaal oké is met het feit dat ze gaat overlijden. En dat was ik vergeten, dat ze dat heeft gezegd. Nu hoor ik het terug en toen dacht ik: wat fijn eigenlijk.’ Ingrid bleef daarvóór hangen in het gevoel ‘ik vind het zo erg voor haar’. Tegelijkertijd vond ze het steeds zieker zien worden van Marit ingewikkeld: ‘Ik wilde daar eigenlijk niet naar terug, maar het hoort erbij.’

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Trots op de keuze van Marit en Tycho

Wanneer Tim vraagt of de moeders blij zijn met de keuze van Marit en Tycho om mee te doen aan Over Mijn Lijk, zegt Ingrid dat ze heel blij is en ‘retetrots’ op Marit. Ook Daniela is positief, omdat Tycho tijdens het filmen dingen zei die hij thuis nog niet zo had besproken. ‘Ook omdat er tijdens het filmen weer dingen zijn gezegd door Tycho die hij met ons zo nog niet had besproken. Die ik anders niet had geweten.’ Eén uitspraak raakte haar sterk: “Dat hij het eigenlijk zag als een dienst naar ons toe om het zo lang mogelijk vol te houden omdat hij vond dat hij ons dat schuldig was.” Daniela zegt daar moeite mee te hebben gehad. ‘Omdat ik dacht: shit heeft hij zo lang zitten vechten hiertegen, heeft hij zolang het allemaal moeten doorstaan vanwege ons?’ Ook een vlog van Tycho kwam hard binnen, waarin hij op zolder vertelt dat hij veel pijn heeft. ‘Dat gaat door merg en been.’