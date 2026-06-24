Kroonprins Jacques en prinses Gabriella stelen de show bij vurige traditie in Monaco

Tekst: Evelien Berkemeijer

Monaco kent een lange lijst tradities die buiten de landsgrenzen niet altijd even bekend zijn. Voor de Grimaldi’s, de prinselijke familie van Monaco, betekent dat geregeld: verschijnen, plechtig toekijken en op het juiste moment naar het publiek zwaaien.

Dinsdag 23 juni was het opnieuw zover. Prins Albert van Monaco verscheen met zijn vrouw prinses Charlene en hun 11-jarige tweeling, kroonprins Jacques en prinses Gabriella, op het balkon van het Prinselijk Paleis. Het gezin woonde daar de viering van Sint-Jan bij, een Monegaskisch feest waarin vuur en licht centraal staan.

Feest van vuur en licht

Sint-Jan, ook bekend als Saint-Jean-Baptiste of Johannes de Doper, wordt in Monaco gevierd als een feest van vuur en licht. De traditie sluit aan bij midzomerfeesten in verschillende Europese landen, maar kreeg in Monaco een duidelijke christelijke invulling. Het vuur staat daarbij symbool voor kracht, zuivering en bescherming tegen ongeluk. Op het Place du Palais werd dinsdagavond het traditionele batafoegu ontstoken, het Monegaskische woord voor vreugdevuur. De prinselijke familie bekeek het schouwspel vanaf het balkon, nadat eerder in de Palatijnse Kapel de zegen van het Heilig Sacrament had plaatsgevonden door Mgr Dominique-Marie David.

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Albert houdt tradities zichtbaar

Voor Albert zijn dit soort momenten meer dan een decoratief onderdeel van de agenda. De prins maakte cultuur, erfgoed en historische gebruiken tot belangrijke punten van zijn beleid. Daardoor kan hij Monegaskische feestdagen moeilijk zomaar overslaan. Eerder verschenen Albert en Charlene al bij de Corpus Christi-processie, en jaarlijks speelt ook de viering rond de Heilige Devota een grote rol. Daarbij wordt volgens traditie een boot in brand gestoken. Ook bij Sint-Jan draaide alles opnieuw om vuur, al hield de prinselijke familie dit keer gepaste afstand van de vlammen.

Jacques en Gabriella trekken de aandacht

Jacques en Gabriella stonden op het balkon dicht bij hun ouders. De tweeling begeleidt Albert en Charlene steeds vaker bij officiële momenten. Dat gebeurt niet alleen omdat het om familieoptredens gaat, maar ook omdat de kinderen langzaam wennen aan hun toekomstige plaats binnen het vorstenhuis. Jacques droeg een witte blouse met een donkerblauw vest, vrijwel in lijn met de kleding van zijn vader. Gabriella verscheen in een lichte jurk met geborduurde bloemen, passend bij de witte jurk van haar moeder. De kinderen begroetten de aanwezigen wat verlegen, terwijl op het plein de dansers van La Palladienne in traditionele Monegaskische kleding optraden.

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Charlene kiest voor chic en beheerst

Charlene koos voor de mouwloze Max Mara-jurk Ambuto. Het ontwerp past bij haar recente stijl, waarin klassieke lijnen en een meer retro silhouet vaker terugkomen. De motieven op de jurk gaven het geheel een ingetogen, bijna klassieke uitstraling. Toch was het geen uitgesproken midzomerlook. Zeker naast de folkloristische kleding, bloemenkransen en uitbundige sfeer die elders in Europa bij midzomerfeesten te zien zijn, oogde Charlenes keuze vooral chic en beheerst.

Bij Shownieuws was het ooit nieuws dat Charlene lachte: