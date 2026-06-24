Daarom speelt Virgil van Dijk zelfs in bloedhete wedstrijden met lange mouwen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bij tropische temperaturen zou je verwachten dat voetballers zo weinig mogelijk extra lagen dragen. Toch kiest Virgil van Dijk juist vaak voor een ondershirt met lange mouwen.

Ook in het warme Houston, tijdens de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden, viel die keuze weer op. Wat voor buitenstaanders misschien onlogisch lijkt, is voor Virgil van Dijk helemaal niet zo gek.

Comfort boven verkoeling

Voor Virgil draait het dragen van lange mouwen niet om kou of warmte. Hij voelt zich er simpelweg prettig bij wanneer hij het veld op stapt. Dat maakt het ondershirt voor hem meer dan alleen sportkleding: het is een vast onderdeel van hoe hij zich voorbereidt op een wedstrijd.

Een ritueel dat helpt bij focus

In de topsport zijn vaste gewoontes heel normaal. Sommige spelers houden vast aan dezelfde sokken, schoenen of muziek voor de aftrap. Voor Virgil passen de lange mouwen in dat rijtje. Het geeft hem houvast en draagt bij aan het gevoel waarmee hij geconcentreerd aan een wedstrijd begint.

Meer dan alleen een opvallend shirt

Er is nog een detail aan zijn tenue dat veel zegt over hem persoonlijk. Op zijn rug staat niet Van Dijk, maar Virgil. Die keuze maakte hij jaren geleden vanwege de afstand tot zijn vader, die in zijn jeugd grotendeels afwezig was. Voor de kijker is het misschien maar een naam op een shirt, maar voor de aanvoerder zit er duidelijk meer achter.

Gesprek met Virgil van Dijk ná de 5-1

BRON: VRIENDIN, RTL.