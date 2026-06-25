Koningin Máxima opent jubileumeditie North Sea Jazz

Tekst: Ruth Smeets

Koningin Máxima is vrijdagmiddag 10 juli aanwezig bij de start van het NN North Sea Jazz Festival in Rotterdam Ahoy. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het festival staat dit jaar in het teken van een groot jubileum. Het is vijftig jaar geleden dat North Sea Jazz voor het eerst werd gehouden. En dat verdient een opening van koningin Máxima.

Gesprekken met artiesten en bezoekers

De officiële opening begint om 14.30 uur. Daarna gaat de koningin het terrein op, waar op dat moment de eerste optredens al bezig zijn. Ze spreekt daar met vertegenwoordigers van het festival en met organisaties die bij het jubileum betrokken zijn. Tijdens haar bezoek ontmoet koningin Máxima ook artiesten en bezoekers. Voor ze vertrekt, woont ze optredens bij van KC Jazz Big Band en zanger Jalen Ngonda. Eerder dit jaar opende de koningin de veertigste editie van Eurosonic Noorderslag in Groningen. ‘Ik zou niet kunnen leven zonder muziek’, zei ze toen.

Tekst gaat verder onder de video.

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North Sea Jazz duurt tot en met zondag 12 juli. In drie dagen tijd staan er op zeventien podia meer dan 1300 artiesten uit jazz, blues, hiphop en soul. Onder anderen The Roots, Jon Batiste, Charlie Puth, John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers & Chic staan dit jaar op het programma.

Vijftig jaar festivalgeschiedenis

De eerste editie van North Sea Jazz vond plaats in Den Haag. Op 16 juli 2026 is dat precies vijftig jaar geleden. Rond het jubileum zijn er op het festival onder meer een fototentoonstelling, de North Sea Jazz 50 Years Experience en de film North Sea Jazz 50: The Artist’s Take. Ook zijn er afterparty’s met Questlove, Gilles Peterson en Anderson .Paak als DJ Pee .Wee.