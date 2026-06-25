Lionel Richie Getty

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Lionel Richie breekt concert af nadat hij onwel wordt op podium

Tekst: Evelien Berkemeijer

25/06/2026

Lionel Richie heeft zijn optreden in de Grand Casino Arena in St. Paul, Minnesota, voortijdig beëindigd. De muzikant werd tijdens het concert onwel en kondigde na ongeveer 55 minuten een onverwachte pauze aan, meldt de Minnesota Star Tribune.

Lionel Richie vertelde het publiek dat hij zich duizelig voelde. Daarom had hij zijn hit Dancing on the Ceiling zittend op het podium gespeeld. ‘Als je je duizelig voelt, ga dan zitten,’ zei hij tegen de aanwezigen.

Lionel Richie And Earth, Wind & Fire "sing A Song All Night Long" Opening Night St. Paul
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Concert komt niet meer op gang

Nadat Richie Three Times a Lady op de piano had gespeeld, kondigde hij een pauze aan en verliet hij het podium. Zijn band bleef nog een kwartier staan, maar vertrok daarna ook. Ongeveer veertig minuten later kwam saxofonist Dino Soldo het podium op om het publiek te bedanken voor het geduld.

Saxofonist geeft update aan publiek

‘Helaas voelt Lionel zich niet goed,’ zei Dino tegen de zaal. ‘Hij kan niet verder spelen. Meer informatie volgt.’ Volgens John Paris, de drummer van Earth, Wind & Fire, had Richie voorafgaand aan de show geen tekenen van ziekte vertoond.

Start van gezamenlijke tournee

Het optreden was de openingsavond van Richies gezamenlijke tournee met Earth, Wind & Fire. De reeks bestaat uit 26 concerten en gaat verder met shows in onder meer Madison Square Garden in New York City en de Intuit Dome in Los Angeles. De tournee eindigt op 14 augustus in het Moody Center in Austin.

Dankbaar voor band en crew

Dinsdagavond sprak Richie via Instagram Stories nog zijn dankbaarheid uit voor de tournee. ‘Bedankt aan iedereen in mijn band en crew voor al het harde werk, de toewijding en de vele uren die we hebben besteed om ons klaar te stomen voor deze tournee’, schreef hij. ‘Er is een ongelooflijk team achter de schermen nodig om dit allemaal mogelijk te maken, en ik ben dankbaar voor ieder van jullie.’

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BRON: ROLLING STONE.

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Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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