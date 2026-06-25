Déze bijzondere plek volgt Ewout Genemans in het nieuwe seizoen van Ewout

Tekst: Ruth Smeets

Ewout Genemans (41) is volop bezig met de opnames van een nieuwe reeks van Ewout. Voor het programma loopt de presentator onder meer mee in het Forensisch Psychiatrisch Centrum Mesdag in Groningen.

Via Instagram geeft Ewout alvast een voorproefje van de aflevering. Op de gedeelde foto’s is te zien dat hij bij de ingang van de instelling staat, door het gebouw wordt rondgeleid en ook op de binnenplaats en in de gangen aanwezig is.

Bijzondere plek in nieuw seizoen Ewout

Ewout legt bij zijn bericht uit wat Mesdag precies is. ‘Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum waar mensen worden behandeld die een strafbaar feit hebben gepleegd en bij wie psychische problematiek een belangrijke rol speelt’, schrijft hij. De presentator vindt het waardevol dat hij de kijker mag meenemen naar een plek die voor veel mensen onbekend terrein is.

Achter de schermen

De instelling is normaal gesproken niet toegankelijk voor het grote publiek. ‘Het is een wereld die normaal gesproken grotendeels gesloten blijft.’ Volgens Ewout werkt Mesdag mee aan de aflevering om te laten zien wat het werk binnen het centrum inhoudt. Daarbij draait het volgens hem om meer dan alleen het strafbare feit. ‘Niet wegkijken van wat er is gebeurd, maar ook niet stoppen bij een dossier of een delict.’

Tekst gaat verder onder de video.

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Veel belangstelling

Onder het bericht van Ewout stromen de reacties binnen. Veel volgers laten weten dat ze benieuwd zijn naar de uitzending. ‘Wat goed! Ik ga zeker kijken’, reageert iemand. Een ander schrijft: ‘Heel interessant. Ik kan niet wachten.’ Wanneer het nieuwe seizoen van Ewout precies wordt uitgezonden, is nog niet bekend. Ewout houdt het voorlopig op ‘binnenkort’.

Nog een project in Groningen

De presentator was de afgelopen periode vaker in Groningen te vinden. Ook voor een nieuwe reeks van Bureau draaide hij in de stad. In dat programma loopt hij mee met de politie.